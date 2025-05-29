Глобальні кліматичні прогнози WMO на 2025–2029 роки: рекордне потепління

Згідно з повідомленням Всесвітньої метеорологічної організації (WMO)

Згідно з останнім звітом Всесвітньої метеорологічної організації (WMO), глобальні кліматичні прогнози на найближчі п’ять років свідчать про те, що температура залишатиметься на рекордно високому рівні або близькому до нього. Це підвищує ризики, пов’язані з кліматом, і має серйозний вплив на суспільство, економіку та сталий розвиток.

У звіті WMO зазначається, що середня глобальна температура приземного шару атмосфери в період з 2025 по 2029 роки може бути вищою на 1,2–1,9°С у порівнянні з середніми показниками 1850–1900 років.

Існує 80% ймовірність того, що хоча б один рік у періоді 2025–2029 стане теплішим за найгарячіший рік, яким наразі є 2024. Крім того, ймовірність того, що хоча б один рік перевищить 1,5°C порівняно з доіндустріальним рівнем, становить 86%.

Хоча звіт не надає прогнозів для окремих років, він вказує на те, що ймовірність перевищення середнього п’ятирічного потепління у 2025–2029 роках на рівні 1,5°C становить 70%. Це значно більше, ніж 47% у минулорічному звіті для періоду 2024–2028 років та 32% у звіті 2023 року для періоду 2023–2027 років.

Метеорологи підкреслюють, що навіть незначне підвищення температури може призвести до посилення хвиль спеки, екстремальних опадів, інтенсивних посух, танення льодовикових щитів, морського льоду та льодовиків. Це також сприяє нагріванню океанів і підвищенню рівня моря, що становить загрозу для екосистем і людського життя.