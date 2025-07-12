Арешт біля Мар-а-Лаго: жінка з підозрою на зброю затримана біля резиденції Трампа

Про це пише The New York Post

Цього тижня в Сполучених Штатах, біля резиденції Дональда Трампа Мар-а-Лаго, сталася подія, що привернула увагу. Жінка, яка мала «термінове повідомлення» для президента, була заарештована. Інцидент стався 7 липня, коли 49-річна Керолайн Шоу з Орландо підійшла до контрольно-пропускного пункту, стверджуючи, що має важливу інформацію для Трампа, і повідомила про наявність зброї в своєму автомобілі.

Згідно з судовими документами, жінку затримали за керування автомобілем з анульованими правами та за відсутність реєстрації транспортного засобу. На момент інциденту Трамп перебував у Вашингтоні.

Шоу припаркувалася біля південних воріт маєтку і звернулася до агентів Секретної служби США з проханням терміново поговорити з Трампом. Після її повідомлення про зброю в автомобілі, жінку затримали, а транспортний засіб було взято під охорону для подальшого розслідування.

Офіційно не підтверджено, чи була знайдена зброя в автомобілі. Відомо, що водійські права Керолайн Шоу були призупинені з квітня 2023 року через несплачені штрафи, а реєстрація автомобіля закінчилася у грудні 2021 року.

8 липня, під час судового засідання, Шоу заявила про свою невинуватість. Суддя заборонив їй наближатися до Трампа, Мар-а-Лаго та будь-якої власності президента. Станом на 9 липня, жінка залишалася під вартою у в’язниці округу Палм-Біч із заставою у 2000 доларів.

Окрім порушень, пов’язаних із транспортом, поліція Палм-Біч подала запит на видачу наказу, який заборонить Шоу володіти зброєю або боєприпасами щонайменше на один рік.

Попередні спроби проникнення до Мар-а-Лаго

Арешт Керолайн Шоу став черговим інцидентом, пов’язаним із спробами потрапити до резиденції Трампа. Минулого року 39-річного Цзіцзе Лі з Каліфорнії заарештували після кількох спроб проникнення до маєтку, і його пізніше визнали недієздатним постати перед судом.

53-річного Фарбода Долата затримали за прибуття на викраденому автомобілі з метою зустрічі з Трампом, йому висунули звинувачення у тяжкому злочині.

42-річного Патріка Вебстера Воррена затримали після того, як він обійшов барикади, заявивши, що хоче отримати автограф Трампа. 62-річну Рубі Родрігес звинуватили у незаконному проникненні до клубу і засудили до умовного терміну.

Також підлітка затримали за планування намалювати графіті на стіні маєтку, а 32-річний Біжан Арсео перестрибнув через стіну і був переведений на досудову програму з громадськими роботами.

Джеффрі Деніела Олсона заарештували за вхід на заборонену територію, а 58-річна Адрієнн Таджірян намагалася повечеряти з Дональдом Трампом-молодшим і отримала умовний термін. 23-річного Ентоні Томаса Рейєса затримали після того, як він переліз через стіну маєтку, заявивши, що хоче поширити Євангеліє та одружитися з онукою Трампа. Його звільнили під заставу у 50 000 доларів.