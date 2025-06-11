Постраждала від вибуху дрону на Донеччині: історія Тетяни з Краматорського району

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У реанімації одного з медичних закладів Дніпропетровщини перебуває 60-річна Тетяна, яка проживає в селищі Довга Балка Краматорського району на Донеччині. Жінка розповіла, що 3 червня, повертаючись додому разом із чоловіком, вони стали свідками вибуху дрону російської армії, що стався поруч з їхнім автомобілем.

“Це дуже страшно згадувати. Пам’ятаю сильний біль, у голові все гудить. Чоловік лежить у стороні, а я в іншій стороні.”

Після вибуху першу допомогу Тетяні надали сусіди, а таксист швидко доставив її до лікарні в Костянтинівці.

“Він оперативно, “швидку” не пропустили на блокпосту, а він нас своєю автівкою привіз швидко.”

У лікарні жінці перелили 2,5 літри крові. Медичний директор закладу Сергій зазначив, що Тетяну доставили у тяжкому стані, без свідомості, з переломами ніг та черепно-мозковою травмою.

“Думали, що з такими крововтратами вже все… Вона була повністю вся залита кров’ю, залита кров’ю від уламків… Але зараз вона відновлюється.”

Тетяна понад 14 років працювала медсестрою в хірургічному відділенні лікарні в Костянтинівці. Вдома на неї чекають син та чоловік.

“Люди там виживають. Не можна вийти, просто полювання йде на людей. Я бачу, що відбувається, намагаюся допомагати.”

Ця трагічна подія підкреслює небезпеки, з якими стикаються мирні жителі в зоні конфлікту, та важливість медичної допомоги в критичних ситуаціях.