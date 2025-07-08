Жінка підірвалася на вибуховому пристрої у Середино-Будській громаді – поліція надала допомогу

Про це повідомили ГУНП Сумщини за ссыльком ГУНП СумщиниПовідомлення

У Середино-Будській громаді сталася трагічна подія: жінка підірвалася на вибуховому предметі під час збору грибів у лісі. Поліція оперативно відреагувала на виклик і надала постраждалій першу допомогу, після чого її доставили до лікарні. Цю інформацію підтвердили в Головному управлінні Національної поліції Сумщини.

Жінка змогла зв’язатися зі своїм сином, який негайно зателефонував до поліції.

“Дільничний офіцер разом із патрульним вирушили на місце події. Коли вони під’їжджали до вказаної локації, їм назустріч виїхав автомобіль сина, який встиг вивезти поранену матір. У жінки були численні травми та поранення, зокрема масивна кровотеча на правій руці.” – ГУНП Сумщини

Правоохоронці надали жінці необхідну допомогу та пересадили її до свого автомобіля.

“Одночасно зв’язалися з медиками, щоб ті вже були готові прийняти жінку. До державного кордону з РФ менш як 100 метрів – ризик залишатися на місці був надто високим.” – ГУНП Сумщини

У поліції підкреслюють, що прикордонні та лісові території можуть бути заміновані, тому закликають громадян бути максимально обережними під час відвідування цих місць.