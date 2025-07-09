Атака FPV-дрона на жінку в Чернігівській області: воєнний злочин РФ

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook голова Корюківської РВА Павло Мірошниченко
9 липня вранці на Чернігівщині 54-річна жінка стала жертвою атаки російських військ, коли FPV-дрон влучив у неї під час поїздки на скутері. Внаслідок цього інциденту вона отримала осколкові поранення та опіки, але її стан наразі оцінюється як задовільний, і вона перебуває в лікарні.
Голова Корюківської районної військової адміністрації Павло Мірошниченко поділився деталями події на своїй сторінці у Facebook:
“Це сталося зранку. 54-річна жителька села Сновське поїхала скутером в ліс у бік державного кордону, у село Лука. Ворог помітив і влучив у неї FPV-дроном на оптоволокні. Жінка перебувала у свідомості, проте зазнала осколкових поранень, опіків, травми руки. Транспортний засіб знищений. Їй надали медичну допомогу, і наразі вона отримує лікування у Сновській лікарні. Стан задовільний.”
Поліція вже розпочала фіксацію наслідків цього інциденту та збір доказів, що свідчать про черговий воєнний злочин з боку російських військ. Відомості про подію будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України, що стосується воєнних злочинів.
Дивіться ще:
- На Чернігівщині жінка постраждала внаслідок атаки російського FPV-дрона 9 липня, поліція розслідує воєнний злочин.
- Російські війська обстріляли 46 населених пунктів Херсонщини, є загиблі та поранені серед цивільних.
- Історія присяги Севастопольської військової комендатури на вірність Україні у 1992 році та спогади капітанів ВМС про формування українського флоту.