Атака FPV-дрона на Чернігівщині: поранення жінки та розслідування воєнного злочину

Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА на своєму сайті.

На Чернігівщині, внаслідок атаки FPV-дрона, постраждала жінка, яка народилася у 1970 році. Цей інцидент стався в період з 8:00 8 липня до 8:00 9 липня.

Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної військової адміністрації повідомив про вибух, що стався поблизу села Лука в Корюківському районі.

“Один вибух FPV-дрона був біля села Лука Корюківського району. Внаслідок цього зазнала поранення місцева жителька 1970 року народження.” – Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА

Згідно з інформацією Головного управління Національної поліції в Чернігівській області, російський дрон влучив у 54-річну жінку, яка їхала на мопеді. Ця подія сталася вранці 9 липня.

“Внаслідок російського удару жінка зазнала поранень і була госпіталізована. Поліція фіксує наслідки та збирає докази чергового воєнного злочину росіян. Відомості про подію будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).” – Головне управління Національної поліції в Чернігівській області

Варто зазначити, що протягом 8 липня російські війська атакували три громади на прикордонні Чернігівщини: Сновську, Семенівську та Новгород-Сіверську. Вони використовували різноманітну зброю, включаючи станкові протитанкові гранатомети, реактивні системи залпового вогню, міномети, скиди з безпілотників, артилерію та FPV-дрони.