Атака FPV-дрона на Чернігівщині: поранення жінки та розслідування воєнного злочину

Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА на своєму сайті.
На Чернігівщині, внаслідок атаки FPV-дрона, постраждала жінка, яка народилася у 1970 році. Цей інцидент стався в період з 8:00 8 липня до 8:00 9 липня.
Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської обласної військової адміністрації повідомив про вибух, що стався поблизу села Лука в Корюківському районі.
“Один вибух FPV-дрона був біля села Лука Корюківського району. Внаслідок цього зазнала поранення місцева жителька 1970 року народження.”
Згідно з інформацією Головного управління Національної поліції в Чернігівській області, російський дрон влучив у 54-річну жінку, яка їхала на мопеді. Ця подія сталася вранці 9 липня.
“Внаслідок російського удару жінка зазнала поранень і була госпіталізована. Поліція фіксує наслідки та збирає докази чергового воєнного злочину росіян. Відомості про подію будуть внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).”
Варто зазначити, що протягом 8 липня російські війська атакували три громади на прикордонні Чернігівщини: Сновську, Семенівську та Новгород-Сіверську. Вони використовували різноманітну зброю, включаючи станкові протитанкові гранатомети, реактивні системи залпового вогню, міномети, скиди з безпілотників, артилерію та FPV-дрони.
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