Мейгіл Фавлер про жінок в українському театрі: історія та деколонізація

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Мейгіл Фавлер, американська театрознавиця та історикиня культури, активно працює над новою книжкою, яка буде присвячена жінкам в українському театрі. Це видання охоплює період з 1920-х років до сьогодення, зосереджуючись на темах невидимості, стійкості, гендерної нерівності та деколонізації в театральному контексті.

Основна увага в дослідженні приділяється досвіду жінок, чия роль в історії українського театру часто залишалася непоміченою. Як зазначає Фавлер, на відміну від чоловіків, які зафіксовані в архівах через протоколи та доповіді, жінок доводиться шукати в листуванні, спогадах або випадкових згадках. Однією з таких історій стала розмова з режисеркою Тамарою Труновою, записана у 2025 році, яку дослідниця використала як джерело для одного з розділів.

“Коли я подивилася на 1920–1930-ті роки крізь призму гендеру, то виявила, що це не лише про Розстріляне відродження. Це ще й про стійкість, resilience. Здебільшого жінок не розстрілювали, вони жили доволі довге життя, захищаючи дітей і майно. І продовжували працювати під час золотого віку харківського модернізму і аж до 1970–1980 років.” – Мейгіл Фавлер

У книжці буде пролог, присвячений Марії Заньковецькій, як прикладу акторки та антрепренерки, а також розділи про жінок під час евакуації та Голокосту, а також про їхнє життя в патріархальній радянській системі. Серед згадуваних постатей – українська акторка єврейського походження Діна Пронічева, яка пережила Голокост, та Віра Левицька, що спочатку розвивала свою акторську майстерність на Галичині, а згодом переїхала до США.

Фавлер аналізує досвід українських театральних діячок не лише в історичному контексті, але й через призму сучасної деколонізації культури. В епілозі авторка звертає увагу на жінок у театрі сьогодні, зокрема на Тамару Трунову та Оксану Дмітрієву, а також їхню роль у осмисленні війни через театр.

Дослідниця вважає, що неможливо говорити про деколонізацію культури, не враховуючи гендерну перспективу. Вона прагне розповісти історії, які довгий час залишалися непочутими, і водночас поставити нові питання про те, як український театр може переосмислювати себе в часи кризи.

Хоча наразі немає точної дати виходу книжки та контракту, існує домовленість із видавництвом “Академія”.

“Це буде скоріше не наукова книжка, а книжка з історіями, які мені хочеться розказати. Маю її дописати до травня 2026 року.” – Мейгіл Фавлер

Про дослідницю Мейгіл Фавлер

Мейгіл Фавлер – американська історикиня, яка вже понад 20 років досліджує український театр і культуру. Вона є доценткою кафедри історії Принстонського університету, афілійованою дослідницею Центру міської історії у Львові та викладачкою Львівського національного університету імені Івана Франка.

На цьогорічному “Книжковому Арсеналі” в Києві Фавлер презентувала український переклад своєї першої монографії “Бомонд на краю імперії: держава і сцена у Радянській Україні”, виданої у видавництві “Родовід”. Оригінал книжки – Beau Monde on Empire’s Edge: State and Stage in Soviet Ukraine – вийшов у 2017 році в США. Це друга в світі англомовна наукова праця, присвячена творчості Леся Курбаса та театру “Березіль”.

У цій книжці Фавлер досліджує парадокси радянської культури в українському контексті, зокрема, як Харків став осередком мистецьких інновацій у 1920–1930-х роках. Через колективну біографію Леся Курбаса, Миколи Куліша та Остапа Вишні вона демонструє, як формувалася українська модерна сцена під тиском ідеології та в умовах культурної політики СРСР.

Зараз дослідниця працює над новими книжками, які стосуються української історії та театру, зокрема – про жінок в українському театрі від 1920-х років до сьогодення, про війну і театр, а також про театральне життя в регіонах. У своїй роботі вона поєднує архівні дослідження з глибокою увагою до людських історій і контекстів, які формували українську культуру – як у минулому, так і в сучасності.