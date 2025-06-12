Світовий банк скасовує заборону на фінансування ядерної енергетики

Як повідомляє видання The New York Times

Світовий банк оголосив про скасування заборони на фінансування ядерних енергетичних проєктів, яка діяла протягом багатьох років. Це рішення, як повідомляє The New York Times, може стати важливим кроком для країн, що розвиваються, у зменшенні їхньої залежності від викопного пального та скороченні викидів парникових газів.

Заборона на фінансування ядерних проєктів була офіційно введена у 2013 році, хоча фактично Світовий банк не підтримував такі ініціативи з 1959 року. Однією з причин тривалої політики невтручання була позиція Німеччини, яка висловлювала занепокоєння щодо ризиків для країн з обмеженим досвідом у ядерній енергетиці.

Це рішення стало можливим на фоні зростаючої підтримки атомної енергетики у світі. Більше 20 країн, серед яких США, Франція та Гана, підписали міжнародну угоду, що передбачає потроєння виробництва атомної енергії до 2050 року. Адміністрація Дональда Трампа активно просувала розширення американського ядерного флоту, акцентуючи увагу на нових малих модульних реакторах.

Міністр фінансів США Скотт Бессент раніше закликав Світовий банк переглянути свою позицію, зазначаючи, що це “революціонізує енергетичне забезпечення для ринків, що розвиваються”. Як найбільший акціонер банку, США мають значний вплив на його політику.

Німеччина також переглянула свою позицію: новий уряд країни підтримує ідею малих ядерних реакторів, незважаючи на те, що Німеччина закрила свої атомні електростанції у 2023 році.

Рішення Світового банку вже отримало позитивний відгук у країнах, які прагнуть зменшити свою залежність від вугілля. Наприклад, В’єтнам та Індонезія шукають фінансування для дострокового закриття вугільних електростанцій та переходу на чистіші джерела енергії.

Країни, які раніше покладалися на Росію та Китай як на постачальників ядерних технологій, тепер отримають можливість знайти альтернативні джерела фінансування. Гана, яка з 1960-х років мріє про власні ядерні реактори, сподівається розпочати будівництво без прив’язки до однієї геополітичної сторони.

“Я не є кліматичним євангелістом. Я просто той, хто доводить справу до кінця.” – Аджай Банга, президент Світового банку

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