Світовий банк підтримує економіку України позикою понад 1 млрд доларів у 2025

Про це повідомили у Мінфіні

2 червня в Україні розпочала свою діяльність місія Світового банку (СБ). Протягом наступного тижня команда експертів СБ разом із представниками українського уряду працюватиме над узгодженням основних параметрів нової угоди, що стосується “Позики на політику розвитку “Основи зростання” (Development Policy Operation, DPO) на суму не менше 1 мільярда доларів. Цю інформацію підтвердили в Міністерстві фінансів.

Заступниця міністра фінансів Ольга Зикова підкреслила, що завдяки цій позиці Україна зможе не лише залучити необхідні ресурси для підтримки державного бюджету, але й стимулювати відновлення та розвиток економіки.

“Торік у межах цього механізму до держбюджету надійшло близько 3,5 млрд доларів за трьома проєктними угодами. Це дозволило покрити пріоритетні видатки, підтримати фінансову стабільність та реалізувати важливі реформи, зокрема пов’язані з митною та податковою політикою, держпідприємствами, енергетичною сферою, банківським сектором, та розвитком приватного сектору.” – Ольга Зикова, заступниця міністра фінансів

DPO є системним проєктом, спрямованим на підтримку реформ в Україні. Кошти, передбачені проєктом, будуть зараховані до загального фонду державного бюджету після виконання визначених умов. Основні реформи зосереджені на зміцненні економічної політики, що має на меті забезпечення сталого зростання.

Очікується, що Україна отримає не менше 1 мільярда доларів США за цим проєктом до кінця 2025 року. Сторони домовилися продовжити необхідну роботу для реалізації програми DPO.

Наступні кроки включають фіналізацію умов до кінця червня, їх виконання Україною до кінця жовтня та затвердження фінансування Радою директорів Світового банку у листопаді.