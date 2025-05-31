World Boxing вводить тестування на стать після скандалу з Іман Хеліф

Як повідомляє офіційний сайт World Boxing

Організація World Boxing оголосила про впровадження обов’язкового тестування на стать для всіх боксерів, які братимуть участь у змаганнях під її егідою. Це рішення стало наслідком гендерного скандалу, що виник на Олімпійських іграх-2024, де алжирська боксерка Іман Хеліф опинилася в центрі уваги через провал гендерного тесту на чемпіонаті світу-2024, що призвело до її дискваліфікації перед фінальним боєм.

Незважаючи на суперечки, Хеліф змогла взяти участь в Олімпійських іграх у Парижі, де здобула перемогу в першому раунді, змусивши італійку Анджелу Каріні відмовитися від продовження бою. В результаті, вона отримала золоту медаль, попри протести з боку Асоціації боксу Угорщини.

На майбутніх Олімпійських іграх у 2028 році бокс поки що не включений до програми, але World Boxing планує провести боксерські змагання в Лос-Анджелесі, отримавши “проміжне визнання” від Міжнародного олімпійського комітету. У зв’язку з подіями в Парижі, організація вирішила запровадити тестування на стать.

Нова директива, що отримала назву “Стать, вік та вага”, набуде чинності з 1 липня 2025 року. Вона визначатиме право спортсменів чоловічої та жіночої статі на участь у змаганнях. У заяві зазначено, що мета тестування полягає в забезпеченні рівних умов для всіх учасників.

“Всі спортсмени старше 18 років, які бажають взяти участь у змаганнях World Boxing повинні будуть пройти генетичний тест ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція), щоб визначити їхню стать при народженні та їхню придатність до змагань. ПЛР-тест – це лабораторний метод, який використовується для виявлення специфічного генетичного матеріалу, у цьому випадку гена SRY, що виявляє наявність Y-хромосоми, яка є показником біологічної статі”, – йдеться у заяві.

World Boxing також повідомила Алжирську федерацію боксу про те, що чинна олімпійська чемпіонка Хеліф не зможе брати участь у жіночих категоріях змагань організації, поки не пройде тест на стать.

“Іман Хеліф не може брати участь у жіночій категорії на Кубку боксу в Ейндховені, та на будь-яких інших змаганнях під егідою організації, доки спортсменка не пройде генетичний тест на стать відповідно до встановлених правил та процедур тестування World Boxing”.

“Це рішення прийнято виключно для забезпечення здоров’я та безпеки всіх учасників змагань (включаючи Іман Хеліф) і жодним чином не вважається таким, що передбачає попередній результат будь-якого тестування, яке буде запроваджено в рамках нової політики щодо «статі, віку та ваги»”, – йдеться у заяві.

Раніше Хеліф заявляла про намір перейти у професійний бокс і повідомила, що після Олімпіади в Парижі зайнялася створенням документального фільму.

Іман Хеліф: що відомо?

29-річна боксерка з Алжиру стала першою жінкою з цієї країни, яка виграла золоту медаль на Олімпійських іграх. Вона також стала першою за 28 років, хто здобув “золото” в боксі для алжирської збірної, як серед чоловіків, так і жінок.

Хеліф була віцечемпіонкою світу-2022 у першій напівсередній вазі, а також виграла “золото” на чемпіонаті Африки та тріумфувала на Середземноморських іграх. Вона також здобула “золото” на Арабських іграх-2022.