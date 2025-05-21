Організація World Press Photo призупинила визнання авторства знаменитої фотографії “Жах війни”, яка була зроблена 8 червня 1972 року. Цей знімок зафіксував випадковий “дружній вогонь” напалмом, що вразив як сили Південного В’єтнаму, так і цивільних осіб. Про це стало відомо з офіційного звіту World Press Photo.

Раніше цю фотографію, відому також як “Терор війни”, вважали роботою Ніка Ута, штатного фотографа Associated Press (AP). Проте нові дослідження, представлені у фільмі The Stringer та підтверджені паризькою дослідницькою групою INDEX, вказують на те, що справжнім автором може бути Нгуєн Тхань Нге, фотограф-фрилансер.

Незважаючи на невизначеність щодо авторства, автентичність знімка та його значення для суспільства залишаються незаперечними. Розслідування, проведене World Press Photo, виявилося складним, оскільки з моменту подій минуло понад 50 років, і більшість очевидців вже не живі. Команда змогла ідентифікувати 16 осіб, які були на місці події, завдяки аналізу новинних статей, архівів, свідчень та документальних матеріалів.

У процесі розслідування брали участь експерти з INDEX, AP та незалежні дослідники. Після п’яти місяців роботи було встановлено, що фотографія, яка раніше приписувалася Ніку Уту, ймовірно, була зроблена Нгуєном Тхань Нге. У зв’язку з цим World Press Photo призупинила офіційне визнання авторства, плануючи відновити його лише у разі отримання незаперечних доказів, які підтвердять справжнього автора цього культового знімка.

Історія фотографії “Жах війни”

Цей знаковий знімок був зроблений 8 червня 1972 року під час бойових дій на південний захід від Сайгону, де відбувалася конфронтація між Південним і Північним В’єтнамом. На місці події перебувало понад десяток журналістів, які висвітлювали конфлікт.

Репортери розташувалися вздовж траси 1, де на блокпосту зібралися цивільні особи та військові з 25-ї дивізії Південного В’єтнаму. У полі зору опинився штурмовий літак Douglas A-1 Skyraider з 518-ї ескадрильї ВПС В’єтнаму, який помилково скидав напалм на власні сили та цивільних, що намагалися втекти з небезпечної зони.

Серед тих, хто намагався втекти, була 9-річна Фан Ті Кім Фук, яка плакала і отримала серйозні опіки. Ця фотографія швидко облетіла світ, ставши символом жахів війни та отримавши назву “Жах війни”.