Світовий Прайд у Вашингтоні підтримав Україну та ЛГБТ-спільноту

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У Вашингтоні, США, відбувся Світовий Прайд Парад, на якому вперше була представлена платформа, присвячена Україні. Цю ініціативу організувала волонтерська організація United Help Ukraine, яка об’єднала активістів та волонтерів з України та США.

Кампанія на підтримку України та української ЛГБТ-спільноти триває вже другий день і проходить під гаслом No Rainbow Without Blue and Yellow («Немає веселки без синьо-жовтого»). Основна мета акції полягає в тому, щоб нагадати, що представники ЛГБТ в Україні не лише борються на фронті, а й продовжують боротьбу за рівні права в країні та світі, що прагне свободи.

“Ми хочемо, щоб про нас чули, про нас знали – про Україну і про українців, що ми боремося, що наші ідеали, наші цінності і наше уявлення світу однакове. Ми за ці цінності йдемо у цьому параді.” – Марина Байдюк, президентка United Help Ukraine

Цьогорічний Світовий Прайд збігся з 50-річчям Прайд Параду у Вашингтоні, який, за попередніми оцінками, мав би привабити щонайменше три мільйони туристів з усього світу. Однак організація приїзду міжнародної спільноти виявилася складною через побоювання щодо політики адміністрації Дональда Трампа.

З моменту вступу на посаду Трамп скасував низку заходів, спрямованих на захист ЛГБТ-спільноти, зокрема виконавчий указ, що запобігає дискримінації за ознакою гендерної ідентичності або сексуальної орієнтації. Також він заборонив політику різноманітності, рівності та інклюзії у федеральних агентствах.

Нові правила адміністрації Трампа забороняють трансгендерним американцям змінювати стать в офіційних документах і служити в армії. Було скасовано федеральне фінансування допомоги трансгендерній молоді, а деякі штати, які допускають трансгендерів до спортивних змагань, піддаються загрозі втрати фінансування. Частина цих наказів наразі оскаржується у судах.

Деякі європейські країни, зокрема Німеччина, Фінляндія та Данія, видали рекомендації щодо подорожей до США для трансгендерних та небінарних осіб.

“Із Дональдом Трампом я очікувала більше поліції, людей, які б створювали проблеми, але нічого такого не відбувається. Всі дуже милі. Цей чоловік має ментальні проблеми. Я не можу усвідомити, що у часі, де ми живемо, є люди, які не приймають, що люди однієї статі люблять один одного. Я не можу це зрозуміти. Тут можна йти куди завгодно – я не маю проблем із тим, щоб кудись потрапити як представник ЛГБТ спільноти. Сподіваюсь, все так і залишиться.” – Пандора, учасниця Світового Прайд Параду з Іспанії та Франції