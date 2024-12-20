Ілон Маск, який ніколи не був обраний на державну посаду і не підтримував Дональда Трампа до липня, цього тижня здобув репутацію "тіньового президента" США.

Про це пише The Washington Post.

Уряд США опинився на межі шатдауну через неузгодження бюджету на 2025 рік.

Використовуючи свою платформу X, Маск вплинув на рішення республіканців у Палаті представників щодо затвердження тимчасового бюджету США, який мав запобігти частковому шатдауну уряду. Маск поширив кілька неточних тверджень про законопроєкт, що викликало масову реакцію серед виборців і законодавців.

Через кілька годин після публікацій Маска із закликом не ухвалювати законопроєкт, Трамп і віце-президент Джей Ді Венс виступили проти нього, що призвело до його скасування. Наступного дня республіканці внесли до законопроєкту вимогу підвищити ліміт боргу, що відповідає вимогам Трампа, але і ця версія не пройшла через Палату представників.

Це втручання викликало занепокоєння серед демократів, правозахисних груп і деяких республіканців, які побоюються, що вплив Маска на політику є небезпечним, зокрема через його бізнесові інтереси. Маск став важливою фігурою в політичному лобі Трампа і навіть був призначений співголовою групи “Міністерство ефективності уряду”, що виступає за скорочення витрат.