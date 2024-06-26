Видання Washington Post отримало в розпорядження скаргу начальника штабу бригади «Азов» Богдана Кротевича на екскомандувача Об'єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля. У ній він начебто звинувачував генерала в помилках під час оборони Маріуполя.

Про це йдеться в матеріалі WP.

Кротевич висловив обурення тим, що Содоль не брав активної участі у керуванні обороною Маріуполя та не перебував у місті протягом жодної години. Попри це, Содоля нагородили званням Героя України. Крім того, він не забезпечував бригаду «Азов» боєприпасами та не здійснив необхідних заходів для зміцнення оборонних споруд перед російським наступом.

WP також наводить слова Кротевича, що нібито Содоль відмовив одному з командирів оборони Маріуполя в наданні інструкцій під час критичних моментів. Генерал, зазначається, відповів лише двома словами: «Нам кінець», і поклав слухавку.

Крім того, Содоль наказав «Азову» наступати без необхідних артилерійських боєприпасів. Після того, як йому були представлені аргументи щодо неможливості виконання цього наказу, проти командира «Азову» було розпочато формальне розслідування.

23 червня начальник штабу бригади «Азов» Національної гвардії України Богдан Кротевич подав заяву до Державного бюро розслідувань із закликом провести розслідування щодо бойового генерала. Він не назвав імені військового, проте з власних джерел “Межі” стало відомо, що йдеться саме про Содоля.

За словами Кротевича, «99% військових його ненавидять за те, що він робить».

24 червня Володимир Зеленський ухвалив рішення замінити командувача Об’єднаних сил ЗСУ Юрія Содоля на бригадного генерала Андрія Гнатова.