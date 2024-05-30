У США побоюються, що нещодавні удари українських безпілотників по російських системах раннього ядерного попередження можуть дестабілізувати ситуацію в той час, коли у Білому домі розглядають можливість скасувати обмеження для застосування зброї США по об’єктах у РФ.

Про це пише The Washington Post із посиланням на обізнане джерело в адміністрації США.

“Сполучені Штати стурбовані нещодавніми ударами України по російських пунктах раннього попередження атак балістичними ракетами”, – сказав американський чиновник.

Він зазначив, що Вашингтон висловив Києву стурбованість через атаки по двох радіолокаційних станціях, які забезпечують як звичайну протиповітряну оборону, так і попередження про ядерні пуски на Заході.

За словами американського чиновника, ці об’єкти не були долучені безпосередньо до ведення війни РФ проти України. Однак, продовжив представник адміністрації, вони є “чутливими точками” для Росії, оскільки доводять Кремлю, що його стратегічні можливості стримування стають цілями для ураження.

Водночас видання звернулося по коментар до українського чиновника, обізнаного зі справою. За його словами, Росія використовувала ці радіолокаційні пункти для спостереження за діяльністю українських військових, зокрема за використанням Києвом повітряної зброї, такої, як безпілотники та ракети.

Днями дрон ГУР Міноборони атакував радіолокаційну станцію дальнього виявлення цілей “Воронеж М” в місті Орськ Оренбурзької області РФ.