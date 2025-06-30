Письменники проти книг, створених штучним інтелектом: захист авторських прав

Лист оприлюднили у Literary Hub

Група письменників опублікувала відкритий лист, адресований провідним видавництвам США, таким як Penguin Random House, HarperCollins, Simon & Schuster, Macmillan і Hachette Book Group. У цьому документі вони закликають відмовитися від випуску книг, створених за допомогою штучного інтелекту (ШІ), та захистити авторські права.

Автори підкреслюють, що мистецтво, яке виникає з людського досвіду і створюється людьми, не може бути замінене машинами. Вони також зазначають, що їхні твори стали “жертвами” компаній, що займаються ШІ, які отримують прибутки, не виплачуючи справедливу винагороду авторам.

“ШІ може створювати враження, що розуміє нашу людськість, але правда в тому, що тільки людина може розмовляти з іншою людиною і розуміти її. Кожного разу, коли в ШІ вводиться запит, мова, якою відповідає бот, частково створюється шляхом синтезу мистецтва, яке ми, підписанти цього листа, створювали протягом усього свого життя. Без нашої згоди, без оплати, навіть без ввічливого визнання”.

Серед основних вимог письменників:

заборонити публікацію книг, написаних за допомогою ШІ;

не вигадувати авторів для книг, створених ШІ, і не дозволяти використовувати псевдоніми для таких видань;

не застосовувати ШІ для створення обкладинок чи ілюстрацій;

не замінювати працівників видавництв інструментами ШІ та не понижувати їхні посади до “наглядачів за ШІ”;

для озвучування аудіокнижок наймати людей, а не використовувати ШІ.

Лист підписали понад 80 авторів, серед яких Коллін Гувер, Лі Бардуго, Вікторія Авеярд, Рейнбоу Ровелл, Ребекка Кван, Емілі Генрі, Алі Гейзелвуд, Вероніка Рот та Емма Страуб. Згодом до них приєдналося ще понад 1100 підписантів.

Це не перше звернення письменників проти використання ШІ. У 2023 році Гільдія авторів США опублікувала лист із понад 8000 підписів, закликаючи розробників отримувати згоду авторів перед використанням їхніх творів для навчання систем ШІ, справедливо компенсувати їхню працю та вказувати авторів у матеріалах, створених за допомогою ШІ.

Відомі автори, такі як Маргарет Етвуд, Нора Робертс, Ден Браун, Дженніфер Іган, Луїз Ердріх, Джеймс Паттерсон, Сюзанна Коллінз та інші, підтримали це звернення.

У 2024 році понад 10 500 акторів, музикантів і письменників підписали відкритий лист, засуджуючи неліцензійне використання їхніх творів для розробки систем штучного інтелекту, зокрема ChatGPT від OpenAI. Серед підписантів – Бйорн Ульвеу (ABBA), Том Йорк (Radiohead), Роберт Сміт (The Cure), Кадзуо Ішіґуро та Джуліанна Мур.

Незважаючи на ці зусилля, суди не завжди стають на бік авторів. Нещодавно Каліфорнійський суд частково відхилив позов до OpenAI щодо порушення авторських прав, залишивши звинувачення у прямому порушенні, але визнавши, що навчання моделей не є відтворенням творчих елементів конкретних творів.

Водночас компанії починають усвідомлювати цінність інтелектуальної власності. Наприклад, китайський ШІ-генератор Vidu придбав права на мультсеріал “Подорож на Захід: Легенди Короля мавп” (1999) для офіційного використання його естетики у своїх відео.

Письменники продовжують боротися за захист своїх прав у світі, де штучний інтелект все активніше впроваджується у творчі процеси.