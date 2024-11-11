Про це повідомляє The Wall Street Journal.
За інформацією видання, енергетична компанія ДТЕК ухвалила це рішення, оскільки пошук необхідних комплектуючих у Європі та США потребував би тривалого часу.
“Це основне джерело обладнання. У нас не було вибору”, – пояснив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко.
Через зруйнований росіянами міст, яким на Курахівську ТЕС доставляли вугілля, станція не могла б працювати, а ремонт інфраструктури поблизу фронту був надто ризикованим.
Після обговорень керівництво ДТЕК прийняло рішення демонтувати обладнання станції, щоб запобігти енергетичному дефіциту в країні перед зимовим сезоном.
Процес демонтажу завершився влітку, і завдяки цьому Україна відновила понад 60% потужностей, втрачених після атак на енергетичну інфраструктуру. Запасні частини з Курахівської ТЕС зіграли ключову роль у підтримці стабільності енергосистеми в умовах наближення зимових холодів.
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