Курахівська теплоелектростанція на Донеччині була розібрана на запчастини навесні цього року, щоб забезпечити ремонти інших електростанцій, які постраждали через російські обстріли.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За інформацією видання, енергетична компанія ДТЕК ухвалила це рішення, оскільки пошук необхідних комплектуючих у Європі та США потребував би тривалого часу.

“Це основне джерело обладнання. У нас не було вибору”, – пояснив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко.

Через зруйнований росіянами міст, яким на Курахівську ТЕС доставляли вугілля, станція не могла б працювати, а ремонт інфраструктури поблизу фронту був надто ризикованим.

Після обговорень керівництво ДТЕК прийняло рішення демонтувати обладнання станції, щоб запобігти енергетичному дефіциту в країні перед зимовим сезоном.

Процес демонтажу завершився влітку, і завдяки цьому Україна відновила понад 60% потужностей, втрачених після атак на енергетичну інфраструктуру. Запасні частини з Курахівської ТЕС зіграли ключову роль у підтримці стабільності енергосистеми в умовах наближення зимових холодів.