Від початку українського вторгнення на Курщину, в цей регіон Росія перекинула близько 5 тисяч військових. Втім, з огляду на ситуацію, такої кількості російських солдатів очевидно недостатньо щоб повернути контроль над територією.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на власне джерело.

Один зі співрозмовників видання вважає, що для повернення контролю над територією Курської області, Росії знадобиться понад 20 тисяч добре підготовлених солдатів. А поки що, за даними супутникових знімків, російські солдати успішно риють протитанкові рови та інші укріплення на відстані близько 50 кілометрів від кордону.

За даними WSJ, військове керівництво РФ вивело з України кілька неповних бригад: одну – з Донецької області, де Росія наступає найактивніше, інші – з менш важливих для Кремля напрямів.

Своєю чергою Україна направила до Курської області до шести тисяч військових, зазначає WSJ з посиланням на оцінки західних військових. Ще чотири тисячі направлено до Сумської області для виконання допоміжних завдань.

Видання зазначає, що Україна почала готувати операцію у Курській області з початком цього літа. Тоді безпілотники атакували інфраструктуру Курської області – електромережі, склади та засоби спостереження, у той час, як загони росіян, які воюють на стороні ЗСУ, проводили рейди через кордон у пошуках слабких місць в обороні. За два тижні до початку “Курської операції” українські безпілотники знищили системи спостереження на російському прикордонному посту.