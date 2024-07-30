США погодилися озброїти десятки реактивних винищувачів F-16, які відправляються в Україну, ракетами американського виробництва та іншою передовою зброєю.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на американських чиновників.

Зазначається, що Данія та Нідерланди мають передати Україні F-16 цього літа, а згодом літаки прибудуть ще з Бельгії та Норвегії. Але досі залишалося невирішеним питання озброєння для літаків.

Високопоставлений чиновник США повідомив виданню, що хоча Пентагон має обмежені запаси та виробничі можливості, він постачатиме F-16 боєприпаси класу “повітря-земля”, комплекти точного наведення для бомб і сучасні ракети класу “повітря-повітря” в кількості, достатній для задоволення найнагальніших потреб України.

“Ми впевнені, що зможемо поставити все це (зброю, — ред.), принаймні ті критичні обсяги, які їм потрібні”, — сказав чиновник.

За даними WSJ, Україна отримає від США:

ракети класу “повітря-земля” AGM-88 HARM,

версії комплектів Joint Direct Attack Munition (JDAM) збільшеної дальності, які перетворюють некеровані бомби на “розумну” зброю;

бомби малого діаметра (GLSDB);

ракети класу “повітря-повітря” середньої дальності AMRAAM;

ракети класу “повітря-повітря” малої дальності AIM-9X для реактивних літаків.

У Європі багато країн не бажали відправляти великі обсяги своїх обмежених запасів авіа боєприпасів Україні, тому союзники запропонували рішення, яке Пентагон назвав “стрибком”. Європейські країни можуть об’єднати свої фінанси для закупівлі авіаційної зброї у США для відправлення в Україну, сказав американський чиновник.

США та союзники відмовилися надати конкретні терміни передачі літаків та озброєння для них через проблеми безпеки.