15 травня президент США Дональд Трамп оголосив, що Сполучені Штати наближаються до укладення ядерної угоди з Іраном. Він зазначив, що Тегеран, за його словами, готовий прийняти умови цієї угоди. Трамп підкреслив серйозність переговорів, вказуючи на два можливі шляхи розвитку подій: мирний та насильницький, при цьому він віддає перевагу мирному вирішенню конфлікту.

Проте, за інформацією іранських джерел, між сторонами все ще існують значні розбіжності, які потребують вирішення. Ці очікування щодо укладення угоди вже вплинули на світові ціни на нафту, які знизилися приблизно на 2 долари за барель.

Останній раунд переговорів між Іраном та США проходив в Омані, де обговорювалися питання, пов’язані з ядерною програмою Тегерана. Хоча заплановані подальші переговори, Іран наполягає на продовженні збагачення урану.

Під час четвертого раунду переговорів американська сторона передала Ірану пропозицію щодо ядерної угоди, але високопоставлений іранський чиновник заявив, що нових пропозицій від США не отримано. Він також підкреслив, що Іран не відмовиться від свого права на збагачення урану на своїй території.

У інтерв’ю NBC News радник Верховного лідера Ірану аятолли Алі Хаменеї повідомив, що Іран готовий укласти угоду зі США в обмін на зняття економічних санкцій. За словами радника Алі Шамхані, Іран зобов’язується не створювати ядерну зброю, зменшити запаси високозбагаченого урану, обмежити збагачення до рівня, необхідного для цивільних цілей, а також дозволити міжнародним інспекторам контролювати цей процес.

Проте, за словами іранського чиновника, ідея вивезення збагаченого урану понад 5% не є новою і завжди була предметом переговорів. Це питання вважається складним і залежить від готовності США зняти санкції.

Іранська влада неодноразово підкреслювала, що серед «червоних ліній» є відмова від скорочення запасів високозбагаченого урану нижче рівня, узгодженого в ядерній угоді 2015 року, з якої США вийшли у 2018 році.

Джерела, близькі до переговорної групи Ірану, повідомляють, що хоча Тегеран готовий на певні поступки, США не бажають скасовувати значні санкції в обмін на це. Крім того, існують розбіжності щодо умов вивезення збагаченого урану, включаючи кількість етапів та пункти призначення, що також залишаються предметом суперечок.