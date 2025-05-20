19 травня заступник міністра закордонних справ Ірану Маджид Тахтраванчі висловив думку, що ядерні переговори між Іраном і США не матимуть успіху, якщо Вашингтон продовжуватиме наполягати на нульовому збагаченні урану. Цю інформацію повідомили іранські державні ЗМІ, посилаючись на агентство Reuters.

У неділю, 18 травня, спеціальний посланник США Стів Віткофф підтвердив позицію Вашингтона, що будь-яка нова угода з Іраном повинна включати умови щодо зупинки збагачення урану, яке може бути використане для створення ядерної зброї. Водночас Тегеран стверджує, що його ядерна програма має виключно мирний характер.

Тахтраванчі підкреслив, що позиція Ірану щодо збагачення урану є незмінною і що це національне досягнення, від якого країна не відмовиться.

Під час свого візиту до Перської затоки минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що угода з Іраном близька до досягнення, але Тегеран має пришвидшити процес для вирішення тривалої суперечки.

Представник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї зазначив, що Вашингтон ускладнює переговори, публічно висловлюючи позиції, які не відповідають тим, що обговорюються в закритому режимі. Він додав, що, незважаючи на суперечливі заяви з боку США, Іран продовжує участь у переговорах.

Очікується, що п’ятий раунд переговорів відбудеться в Римі в найближчі вихідні, хоча офіційного підтвердження поки що немає, за інформацією іранського чиновника.

Варто зазначити, що під час свого першого терміну (2017–2021) Дональд Трамп вивів США з ядерної угоди 2015 року, яка накладала жорсткі обмеження на збагачення урану в обмін на зняття міжнародних санкцій. Трамп охарактеризував цю угоду як односторонню на користь Ірану і відновив жорсткі американські санкції, що призвело до ескалації програми збагачення урану з боку Тегерана.