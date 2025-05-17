13 та 15 травня відбудуться півфінали “Євробачення-2025”, а 17 травня відбудеться грандфінал цього популярного пісенного конкурсу. Україну на сцені представить гурт Ziferblat, який виступить під номером 5 у першому півфіналі. Далі розглянемо, як можна проголосувати за улюблену пісню, використовуючи різні способи: застосунок, телефон, SMS або ж через сайт.

Голосування через мобільний застосунок

Глядачі з країн-учасниць можуть голосувати за своїх фаворитів через офіційний мобільний застосунок “Євробачення”. Цей застосунок доступний для пристроїв на Android, iOS та Windows. Голосуючи через застосунок, ви також отримаєте можливість переглянути спеціальне відеозвернення від улюблених артистів.

Голосування телефоном та SMS

Глядачі можуть також віддати свої голоси через телефон або SMS. Номери для голосування будуть вказані на екрані під час трансляції, що забезпечить зручність для всіх учасників.

Голосування на офіційному сайті

Крім того, проголосувати можна на офіційному сайті конкурсу, який буде доступний протягом тижня прямих ефірів. Це ще один зручний спосіб підтримати улюблених виконавців.

Коли Україна може голосувати?

Згідно з правилами, голосувати можна лише в тому півфіналі, в якому бере участь ваша країна. Для України це означає, що голосування буде доступне у першому півфіналі 13 травня, а також у фіналі конкурсу.

Якщо ви перебуваєте в інших країнах, таких як Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Велика Британія чи Швейцарія, ви зможете голосувати під час обох півфіналів.

Обмеження на кількість голосів

Кожен глядач може проголосувати до 20 разів за країни, які йому сподобалися, що дозволяє висловити свою підтримку улюбленим виконавцям.

Терміни голосування

Голосування під час півфіналів розпочинається після виконання останньої пісні і триває близько 18 хвилин. У грандфіналі голосування відкривається одразу перед виконанням першої пісні та триває приблизно до 40 хвилин після завершення останнього виступу.

Голосування для глядачів з інших країн

Глядачі з інших країн світу матимуть можливість голосувати за улюблені пісні протягом майже 24 годин, розділених на два часові вікна. Онлайн-голосування для глядачів з-за меж країн-учасниць відкривається опівночі в день кожного півфіналу та грандфіналу і залишається відкритим до початку прямих ефірів.

Під час грандфіналу голосування для решти світу знову відкриється безпосередньо перед першою піснею і триватиме близько 40 хвилин після останнього виступу. У півфіналах голосування також відновиться після завершення останнього номера і триватиме близько 18 хвилин.