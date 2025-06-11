Лабораторія Єльського університету припиняє роботу через скорочення фінансування – докази викрадення українських дітей передають до Європолу

Про це повідомляє CNN.

Лабораторія гуманітарних досліджень Єльського університету, яка займалася проектом The Ukraine Conflict Observatory, припиняє свою діяльність через скорочення фінансування з боку адміністрації президента США Дональда Трампа. Ця група спеціалізувалася на відстеженні російських воєнних злочинів, зокрема викрадення українських дітей, про що повідомляє CNN.

Ініціатива, що отримувала фінансування від Державного департаменту США, була заснована у травні 2022 року з метою збору, аналізу та публікації доказів воєнних злочинів і звірств, скоєних Росією в Україні.

На сьогоднішній день база даних містить інформацію про понад 30 тисяч українських дітей, які були викрадені Росією з близько 100 місць на тимчасово окупованих територіях України.

Робота The Ukraine Conflict Observatory стала основою для шести обвинувальних актів Міжнародного кримінального суду проти Росії, з яких два стосуються викрадення дітей.

Фінансування лабораторії було зупинено через втручання Департаменту ефективності уряду (DOGE) Ілона Маска, проте держсекретар Марко Рубіо тимчасово відновив кошти, щоб забезпечити передачу зібраних даних правоохоронному агентству Європейського Союзу – Європолу, для використання у майбутніх справах про воєнні злочини.

Деякі конгресмени США висловили підтримку діяльності обсерваторії та закликали адміністрацію Трампа не скорочувати фінансування. У листі до держсекретаря Марко Рубіо та міністра фінансів Скотта Бессента вони підкреслили:

“Ці дані є абсолютно необхідними для зусиль України щодо повернення їхніх дітей додому.”

Наразі дослідники готуються передати зібрані докази воєнних злочинів Росії до Європолу протягом найближчих днів. Водночас у лабораторії сподіваються знайти приватне фінансування для продовження роботи над дослідженням російських воєнних злочинів в Україні.

Викрадення українських дітей Росією: важливі факти

Уповноважена президента України з прав дитини Дар’я Герасимчук повідомила, що станом на кінець березня 2023 року українська влада має точні дані про понад 19,5 тисяч дітей, вивезених з тимчасово окупованих територій до Росії. Проте через окупацію точний підрахунок залишається складним.

5 квітня 2023 року 49 країн світу у спільній заяві засудили Росію за організацію засідання Ради Безпеки ООН, на якому нібито обговорювалися правові підстави для викрадення українських дітей. Велика Британія заблокувала трансляцію виступу російської уповноваженої з прав дітей Анни Львової-Бєлової на платформах ООН, закликавши притягнути її до відповідальності в Гаазькому суді.

В Офісі генерального прокурора України зазначили, що наразі не існує єдиного прозорого механізму повернення депортованих до Росії українських дітей.

17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Володимира Путіна та Анни Львової-Бєлової за підозрою у незаконній депортації та переміщенні українських дітей.