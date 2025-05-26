Життя села Ямне біля кордону: труднощі та незламність мешканців

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Село Ямне, що знаходиться всього за 3 кілометри від Великої Писарівки та менш ніж за 14 км від російського кордону, переживає непрості часи. Нещодавно тут зруйнували міст, який з’єднував Ямне з Вільним, що ускладнило життя місцевих жителів. Раніше через цей міст курсував безкоштовний автобус до Великої Писарівки, але тепер ситуація змінилася.

Ольга Обухівська, одна з мешканок Ямного, розповідає про труднощі, з якими стикаються жителі села. Вона зазначає, що раніше було зручніше, коли працювала місцева поштарка, але через війну цю посаду скоротили. Ольга прийшла до сільради, щоб сплатити комунальні платежі.

«Я заплатила за доставлення газу, хоча самого газу немає. Але це не їхня провина – їм що дають, те й везуть. Минулого разу я також сплатила за електрику, за що їм вдячна. Можливо, є ті, хто незадоволений, але я від душі ними задоволена. Пенсію отримую вчасно, хоча вже й немає, встигла розтринькати», – ділиться Ольга.

Незважаючи на постійні обстріли сусідньої Великої Писарівки та зруйнований міст, проблем із продуктами в Ямному немає. Місцеві магазини пропонують широкий асортимент товарів: ковбаси, молоко, сметану, крупи, муку та дріжджі – все необхідне для життя.

Через руйнування мосту безкоштовний автобус до Великої Писарівки більше не курсує, тому жителі змушені шукати обхідні шляхи. Ольга пояснює, що з Вільного можна дістатися через міст через Ворсклу, а до Писарівки – пішки по ярах і долинах.

Ольга Обухівська не планує залишати рідне село, де прожила все своє життя:

«Як я можу кинути свою хату? Я її будувала своїми руками. Кинути все і поїхати? В інших місцях я не приживаюсь. Можу поїхати в гості на кілька днів, але дуже швидко хочу повернутися додому – я дуже домашня. Тут я народилася, хрестилася, живу на одній вулиці. Мій чоловік і діти в Сидорівці, а онук поїхав у Чехію ще у 2018 році, одружений, у нього вже є син – я прабаба», – розповідає жінка.

Зараз у Ямному проживає близько 500 людей. Староста Ямненського старостинського округу Василь Кальченко зазначає, що багато мешканців відмовляються покидати свої домівки:

«Кожен пише відмову: один не покине свого господарства, у когось корова, у когось стара людина. Куди їм їхати? Свого городу не кинеш – вік тут прожили», – пояснює Василь Кальченко.