Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Ярослав Козачук, відомий як “Багнет”, є військовослужбовцем та учасником АТО, а нині – ветераном. Його шлях до війни розпочався з Майдану, де він став свідком жорстокого побиття силовиками. Після цього Ярослав приєднався до “Правого сектору” як волонтер, а згодом, після подій у Дебальцевому, вирішив стати військовим, щоб захищати свою країну.

У травні 2024 року Ярослав звільнився зі служби, оскільки його молодший брат зник безвісти на фронті. Ця втрата стала важким ударом для Ярослава та його родини. Наразі він намагається відновити своє сімейне життя, проходить реабілітацію після акубаротравми, яка вплинула на його пам’ять, і повернувся до творчості, пишучи пісні та вірші.

Історія Ярослава, його шлях від Майдану до повномасштабного вторгнення, а також боротьба з наслідками війни, які впливають на його стосунки, розкривається у випуску “Nostos. Повернення героїв”.

Проект “Nostos. Повернення героїв” присвячений нашим ветеранам, які потребують підтримки та розуміння в ці складні часи. Це дев’ять історій людей, які, хоча й не завжди мають видимі фізичні рани, пережили досвід, що змінив їхнє життя.

Проект реалізовано за фінансової підтримки Євросоюзу, і його зміст є виключною відповідальністю організації, що його створила, не обов’язково відображаючи позицію ЄС.