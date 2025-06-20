Ярослава Магучіх повертається до Парижа для Діамантової ліги 2024

Джерело: Instagram

Ярослава Магучіх повертається до Парижа, щоб взяти участь у етапі Діамантової ліги, де минулого року вона встановила світовий рекорд у стрибках у висоту. Цьогорічний старт у французькій столиці зібрав рекордну кількість учасниць – 13 найкращих стрибунок сезону.

Виступ Магучіх у Парижі 7 липня 2024 року став знаковим: вона з першої спроби подолала висоту 2,10 метра, побивши рекорд Стефки Костадінової, який тримався з 1987 року. У розмові Ярослава згадала той незабутній день.

“Зараз спогади в голові прокручуються: був повний стадіон, багато людей, які тут кричали та підтримували. Був український прапор на трибуні. Десь тут я лежала. Тут стояла, а потім вирішила, що це буде свято в Україні, якщо я стрибну.”

Вона поділилася емоціями, які переповнювали її в той момент, та святкуванням з командою після рекордного стрибка. Магучіх підкреслила, що цей день назавжди залишиться в історії української та світової легкої атлетики.

“Цей день я, напевно, вписала в історію української та світової легкої атлетики. Побила один з найдавніших рекордів, який, деякі вважали, вже неможливо побити. Але я стрибнула і довела, що можна стрибати ще вище.”

Хоча успіх був значним, перші спроби на 1,95 м, 2,01 м і 2,03 м виявилися невдалими. Проте з другої спроби Ярослава оновила свій особистий рекорд, подолавши 2,07 м, а потім і 2,10 м – новий світовий рекорд.

Вона також розповіла про технічні нюанси та переживання під час рекордного стрибка, зокрема про те, як планка ледь не впала, що могло анулювати спробу.

Париж для Магучіх – особливе місто, адже тут вона вперше виступила на офіційному рівні у 2021 році, а вже у 2022 році здобула “золото” Діамантової ліги. Стадіон Стад Шарлеті, де вона встановила світовий рекорд, Ярослава вважає своїм улюбленим місцем для змагань.

“Для мене [стадіон] особливий, бо тут встановила світовий рекорд. Доріжка тут «Мондо» називається. Реально класна доріжка, така більш тверда. Я люблю змагатися на «мондівський» доріжці, але не тренуватися – для цього треба щось м’якше, особливо для мене.”

Ярослава зазначає, що участь у Діамантовій лізі – це підготовка до головного старту сезону – чемпіонату світу в Токіо, де вона вперше захищатиме титул чемпіонки світу.

“На етап у Парижі – і взагалі зараз – у нас немає такого, що я мушу стрибнути якусь висоту. Просто ще раз треба відточити розбіг, навички, щоб бути готовою. Все ж основний старт – це чемпіонат світу в Токіо наприкінці вересня. Тому ми готуємося на чемпіонат світу, показувати основний результат хочеться там.”

Ярослава розповіла, що почала офіційно виступати у 2016 році, а вже у 23 роки стала олімпійською чемпіонкою та володаркою світового рекорду. Її кар’єра багата на медалі з Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи, а також перемоги на етапах Діамантової ліги.

Магучіх продовжує ставити перед собою амбітні цілі, мріючи подолати висоту 2,11 метра і вище, щоб знову відчути неповторні емоції перемоги.