Ярослава Магучіх і Юлія Левченко на етапі Діамантової ліги 2025 у Парижі

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

На восьмому етапі Діамантової ліги сезону 2025, що відбувся в Парижі, змагалися 13 жінок-легкоатлеток, серед яких дві українки – Ярослава Магучіх та Юлія Левченко.

Цей етап став четвертим у серії змагань зі стрибків у висоту. Раніше в Китаї, в містах Сямен і Шанхай, Магучіх здобула “золото”, а Левченко показала хороші результати. Проте на етапі в Стокгольмі Магучіх не змогла зайняти перше місце вперше за два роки, а Левченко фінішувала на четвертій позиції.

У Парижі, де Ярослава встановила світовий рекорд у 2024 році, змагалися також австралійки Нікола Оліслагерс і Елеонор Паттерсон, полька Марія Жодзік та срібна призерка чемпіонату Європи-2024 Ангеліна Топич.

Ярослава Магучіх успішно подолала висоту 1.97 м, але не змогла взяти 2.00 м, завершивши змагання з результатом 1.97 м. Паттерсон також не подолала цю висоту, тоді як Оліслагерс взяла 2.01 м і вдруге поспіль виграла етап у Парижі.

Юлія Левченко завершила змагання з результатом 1.83 м, що стало її найгіршим показником у сезоні 2025 та найнижчим за останній рік.

“Магучіх вдруге поспіль здобула срібну медаль етапу Діамантової ліги. До етапу в Стокгольмі українка не вигравала ‘срібла’ змагань з серпня 2022 року, коли посіла друге місце у Хожуві.”

Ярослава Магучіх – олімпійська чемпіонка Парижа-2024, володарка світового рекорду зі стрибків у висоту, багаторазова чемпіонка світу та Європи, а також 20-разова переможниця етапів Діамантової ліги.

Юлія Левченко – віцечемпіонка світу 2017 року зі стрибків у висоту, з особистим рекордом 2.02 м. Вона брала участь у численних Олімпійських іграх, а також чемпіонатах світу і Європи.