У столиці Японії, Токіо, відбувся “золотий” етап Континентального туру World Athletics, де українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула перемогу з першої спроби. Це змагання стало знаковим, адже проходило вперше за дев’ять років, і Ярослава продемонструвала вражаючий результат.

Останньою переможницею на цьому етапі була американка Елізабет Паттерсон, яка подолала висоту 1.93 м. Цього року Магучіх змагалася з сильними суперницями, серед яких чемпіонка світу U20 2016 року Міхаела Груба, семиразова чемпіонка Греції Татьяна Гусіна та дворазова призерка Євро U20 Елізабет Пігела.

Ярослава успішно подолала перші чотири висоти, почавши з 1.91 м, яку взяла з першої спроби. Жодна з інших учасниць не змогла пройти цей рівень без помилок. Лідеркою перед стартом була Міхаела Груба, яка взяла три висоти, але не змогла подолати 1.88 м.

Після успішного стрибка на 1.91 м, що забезпечив їй перемогу, Магучіх також подолала висоту 1.96 м з першої спроби, встановивши найкращий результат турніру.

Результати “золотого” етапу в Токіо

Ярослава Магучіх (Україна) – 1.96 м

Міхаела Груба (Чехія) – 1.85 м

Татьяна Гусіна (Греція) – 1.80 м

Цей результат став найкращим на етапах Континентального туру в Токіо за останні 24 роки. Востаннє переможниця з результатом 1.96 м була американка Емі Лінн Акуфф у 2001 році.

Для Ярослави це вже четверта поспіль перемога на міжнародних змаганнях у 2025 році. Перед Токіо вона вигравала два етапи Діамантової ліги в Китаї (Сямень і Шанхай), а також “золото” на турнірі What Gravity Challenge-2025. Загалом це вже восьма перемога Ярослави в сезоні 2025 року, до того ж вона має бронзову медаль чемпіонату світу в Нанкіні.

Про Ярославу Магучіх

Ярослава Магучіх – українська стрибунка у висоту з Дніпропетровщини, яка вперше виступила на юніорському чемпіонаті України у червні 2016 року, подолавши 1.80 м у віці 15 років.

Серед її найзначніших досягнень – олімпійське “золото” на Іграх у Парижі 2024 року та світовий рекорд зі стрибків у висоту – 2.10 м, встановлений на Діамантовій лізі в Парижі.

Ярослава має численні медалі на міжнародних змаганнях: дві Олімпійські медалі (“золото” 2024, “бронза” 2021), три медалі чемпіонатів світу на відкритому повітрі, дві золоті медалі чемпіонатів Європи, а також успіхи в приміщенні та на молодіжному рівні.

Вона є 20-разовою переможницею етапів Діамантової ліги і тричі вигравала фінали цього престижного турніру. На національному рівні Магучіх – чемпіонка України в приміщенні та на відкритому повітрі, а також чемпіонка світу та Європи серед молоді.