Ярослава Магучіх: срібло в Стокгольмі та підготовка до Парижу 2025

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Ярослава Магучіх, українська стрибунка у висоту, поділилася своїми враженнями після виступу на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі. Вона завершила змагання з “сріблом”, перервавши свою дворічну серію перемог на відкритому повітрі. Після успішного стрибка на висоту 1.99 м, Ярослава намагалася подолати ще дві висоти – 2.01 м та 2.03 м, але, на жаль, тричі не змогла цього зробити. Перемогу здобула австралійка Нікола Оліслагерс, яка подолала планку 2.01 м.
Наступним викликом для Ярослави стане восьмий етап Діамантової ліги, що відбудеться 20 червня у Парижі. Саме там, минулого року, вона встановила світовий рекорд, стрибнувши на висоту 2.10 м. Напередодні змагань Магучіх провела аналіз свого виступу в Стокгольмі разом із тренеркою Тетяною Степановою.
“Ми обговорили із Тетяною Володимирівною мої стрибки у Стокгольмі, подивитися ще раз стрибки на 2.07 м, і 2.10 м, як я бігла тоді, як мені треба бігти. У Стокгольмі трішечки не впоралась з вітром. Це було дивно для мене, тому що зазвичай в мене з цим немає проблем, особливо коли вітер в обличчя. Я зробила забагато помилок, які коштували мені результату, тому що я знаю, що могла стрибнути набагато вище”,
“У Стокгольмі Нікола була готова краще за мене. Але після цього ти маєш вірити, що можеш знову [перемогти], стрибати вище за 1.99 метра. Тренерка мені сказала: «Я знаю, що ти готова». Тому це не проблема. Ми працюємо”,
Ярослава має 21 перемогу на етапах Діамантової ліги. Вона вперше виграла на цьому рівні у травні 2019 року, а перед Стокгольмом мала серію з десяти перемог поспіль.
“Але нічого, [що посіла друге місце у Стокгольмі], я задоволена взагалі, що представляю свою країну на етапах Діамантової Ліги вже давно. Вже шостий рік пішов. Рада, що маю цю можливість зараз змагатись і потім виходити, говорити з людьми. Навіть ти стрибаєш: друга, перша, показуєш гарний результат, але вже є рекорд світу і трішки цікавіше людям все питати, а мені розповідати їм”, – зазначила спортсменка.
Зараз Ярослава активно готується до змагань у Парижі, а головною метою сезону-2025 є чемпіонат світу, який відбудеться в Токіо з 13 по 21 вересня.
“На цей етап у Париж і взагалі зараз у нас немає такого, що я мушу стрибнути отаку-то висоту, просто треба відточити ще раз розбіг, навички, щоб бути готовою. Все ж таки основний старт – це чемпіонат світу у Токіо, до речі, там буду святкувати свій день народження. Тому ми готуємося до ЧС, показувати основний результат хочеться там. Але [так] воно буває: всі зірки склалися, оп – і стрибнула і якщо це станеться раніше, то буде класно.”,
Жіночі змагання зі стрибків у висоту у Парижі відбудуться 20 червня о 22:06 за київським часом.
Ярослава Магучіх: біографія та досягнення
Ярослава Магучіх – українська стрибунка у висоту, родом з Дніпропетровщини. Її перший офіційний старт відбувся у червні 2016 року на юніорському чемпіонаті України, де вона подолала висоту 1.80 м у 15-річному віці.
Серед її головних досягнень: олімпійське золото у Парижі-2024 та світовий рекорд у стрибках у висоту (2.10 м на Діамантовій лізі у Парижі).
Ось деякі з її досягнень:
- 2 медалі Олімпійських ігор: “золото” у 2024 році, “бронза” у 2021-му.
- 3 медалі чемпіонатів світу на відкритому повітрі: “золото” (2023 рік) та два “срібла” (2019 та 2022 роки).
- 2 чемпіонства Європи – 2022, 2024 роки.
- У приміщенні – три медалі чемпіонатів світу (“золото” 2022 року, “срібло” 2024 року, “бронза” 2025 року), три “золота” чемпіонатів Європи (2021, 2023 та 2025 роки).
- 20 перемог на етапах Діамантової ліги.
- 3 перемоги у фіналах сезону Діамантової ліги (2022, 2023, 2024 роки).
- Переможниця командного чемпіонату Європи у стрибках у висоту (2023 рік).
- На національному рівні – чемпіонка України в приміщенні (2020, 2021 роки) та на відкритому повітрі (2021 рік).
- На молодіжному рівні – чемпіонка світу U18 (2017 рік), а також чемпіонка Європи U18 (2018 рік), U20 (2019 рік) та U23 (2021 рік).
Корисне для прочитання:
- Українські легкоатлетки Ярослава Магучіх та Юлія Левченко виступили на етапі Діамантової ліги 2025 у Стокгольмі, де Магучіх посіла друге місце у стрибках у висоту.
- Український спортсмен Матвій Строгалєв побив юнацький рекорд Армана Дюплантіса у стрибках зі жердиною, встановивши новий рекорд України на 4.00 м.