Ярослава Магучіх: срібло в Стокгольмі та підготовка до Парижу 2025

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Ярослава Магучіх, українська стрибунка у висоту, поділилася своїми враженнями після виступу на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі. Вона завершила змагання з “сріблом”, перервавши свою дворічну серію перемог на відкритому повітрі. Після успішного стрибка на висоту 1.99 м, Ярослава намагалася подолати ще дві висоти – 2.01 м та 2.03 м, але, на жаль, тричі не змогла цього зробити. Перемогу здобула австралійка Нікола Оліслагерс, яка подолала планку 2.01 м.

Наступним викликом для Ярослави стане восьмий етап Діамантової ліги, що відбудеться 20 червня у Парижі. Саме там, минулого року, вона встановила світовий рекорд, стрибнувши на висоту 2.10 м. Напередодні змагань Магучіх провела аналіз свого виступу в Стокгольмі разом із тренеркою Тетяною Степановою.

“Ми обговорили із Тетяною Володимирівною мої стрибки у Стокгольмі, подивитися ще раз стрибки на 2.07 м, і 2.10 м, як я бігла тоді, як мені треба бігти. У Стокгольмі трішечки не впоралась з вітром. Це було дивно для мене, тому що зазвичай в мене з цим немає проблем, особливо коли вітер в обличчя. Я зробила забагато помилок, які коштували мені результату, тому що я знаю, що могла стрибнути набагато вище”, – Ярослава Магучіх

“У Стокгольмі Нікола була готова краще за мене. Але після цього ти маєш вірити, що можеш знову [перемогти], стрибати вище за 1.99 метра. Тренерка мені сказала: «Я знаю, що ти готова». Тому це не проблема. Ми працюємо”, – Ярослава Магучіх

Ярослава має 21 перемогу на етапах Діамантової ліги. Вона вперше виграла на цьому рівні у травні 2019 року, а перед Стокгольмом мала серію з десяти перемог поспіль.

“Але нічого, [що посіла друге місце у Стокгольмі], я задоволена взагалі, що представляю свою країну на етапах Діамантової Ліги вже давно. Вже шостий рік пішов. Рада, що маю цю можливість зараз змагатись і потім виходити, говорити з людьми. Навіть ти стрибаєш: друга, перша, показуєш гарний результат, але вже є рекорд світу і трішки цікавіше людям все питати, а мені розповідати їм”, – зазначила спортсменка.

Зараз Ярослава активно готується до змагань у Парижі, а головною метою сезону-2025 є чемпіонат світу, який відбудеться в Токіо з 13 по 21 вересня.

“На цей етап у Париж і взагалі зараз у нас немає такого, що я мушу стрибнути отаку-то висоту, просто треба відточити ще раз розбіг, навички, щоб бути готовою. Все ж таки основний старт – це чемпіонат світу у Токіо, до речі, там буду святкувати свій день народження. Тому ми готуємося до ЧС, показувати основний результат хочеться там. Але [так] воно буває: всі зірки склалися, оп – і стрибнула і якщо це станеться раніше, то буде класно.”, – Ярослава Магучіх

Жіночі змагання зі стрибків у висоту у Парижі відбудуться 20 червня о 22:06 за київським часом.

Ярослава Магучіх: біографія та досягнення

Ярослава Магучіх – українська стрибунка у висоту, родом з Дніпропетровщини. Її перший офіційний старт відбувся у червні 2016 року на юніорському чемпіонаті України, де вона подолала висоту 1.80 м у 15-річному віці.

Серед її головних досягнень: олімпійське золото у Парижі-2024 та світовий рекорд у стрибках у висоту (2.10 м на Діамантовій лізі у Парижі).

Ось деякі з її досягнень: