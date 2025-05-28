Ярослава Магучіх готується до етапів Діамантової ліги в Стокгольмі та Парижі

Як повідомляє офіційний сайт змагань Diamond League

Ярослава Магучіх, видатна українська легкоатлетка, підтвердила свою участь у двох наступних етапах Діамантової ліги. Цю інформацію оприлюднили на офіційному сайті змагань. Перед етапом у Стокгольмі Магучіх підходить як переможниця перших двох етапів, які проходили в китайських містах Сямень та Шанхай.

Першим змаганням для стрибунки у висоту стане етап у Стокгольмі. Ярослава зазначила, що не планує робити паузу для відновлення між етапами. «Стокгольм мені дуже подобається. Вболівальники завжди підтримують нас на високому рівні. Я з нетерпінням чекаю змагань з Ніколою Оліслагерс та Елеанор Паттерсон. Конкуренція між нами спонукатиме до нових рекордів. Якщо умови будуть сприятливими, сподіваюся, що зможу побити рекорд стадіону», – цитує Магучіх офіційний сайт Діамантової ліги.

Крім того, Ярослава також візьме участь у наступному етапі Діамантової ліги, який відбудеться в Парижі.

Етап Діамантової ліги в Стокгольмі: деталі

У Стокгольмі Ярослава Магучіх розпочне змагання як минулорічна переможниця, коли вона підкорила висоту 2.00 м. Бронзову медаль тоді здобула ще одна українка – Ірина Геращенко, яка наразі пропускає сезон через вагітність.

Австралійські легкоатлетки Нікола Оліслагерс та Елеанор Паттерсон у 2024 році зайняли четверте та п’яте місця відповідно. Рекорд стадіону в Стокгольмі становить 2.07 м і був встановлений хорватською спортсменкою Бланкою Влашич у 2007 році.

Етап Діамантової ліги в Стокгольмі запланований на 15 червня.

Етап Діамантової ліги в Парижі: деталі

На стадіоні в Парижі Ярослава Магучіх у 2024 році встановила новий світовий рекорд, стрибнувши на висоту 2.10 м. Цей рекорд побив попередній, який тримався з 1987 року і належав болгарській легкоатлетці Стефці Костадіновій.

Пізніше українка здобула золоту медаль на Олімпійських іграх, які також проходили в Парижі, але на іншому стадіоні.

Етап Діамантової ліги в Парижі запланований на 20 червня.