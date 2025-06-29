Напад піщаної тигрової акули на пляжі Джонс-Біч: постраждала 20-річна жінка

Про це повідомили місцеві чиновники ABC News

На пляжі Джонс-Біч, розташованому на Лонг-Айленді, що неподалік Нью-Йорка, сталася тривожна подія: 20-річну жінку, ймовірно, вкусила молода акула. Про це повідомили місцеві органи влади, згідно з інформацією ABC News.

Інцидент стався в середу, коли жінка купалася у воді по пояс. В результаті нападу вона отримала незначні порізи на лівій нозі та ступні, але, за словами представників Державної служби парків штату Нью-Йорк, її травми не загрожували життю.

Чиновники зазначили, що потерпіла не змогла визначити, яка саме тварина її вкусила. Пошуки небезпечної морської істоти за допомогою дронів не принесли результатів.

Проте, експерти, проаналізувавши фотографії ран та інші обставини, вважають, що напад, ймовірно, вчинила молода піщана тигрова акула.

Після інциденту купання на пляжі було терміново заборонено. Дозвіл на відновлення купання було надано лише наступного ранку, після ретельного обстеження акваторії дронами та рятувальниками.