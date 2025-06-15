Український спортсмен Матвій Строгалєв побив рекорд Армана Дюплантіса у стрибках з жердиною

Згідно з неофіційною статистикою age-records.125mb.com

12-річний український спортсмен Матвій Строгалєв встановив новий рекорд у стрибках з жердиною серед юнаків до 14 років, перевершивши досягнення Армана Дюплантіса. Цей видатний результат був зафіксований під час юнацького чемпіонату України.

Матвій, який є наймолодшим учасником змагань, зумів з першої спроби подолати висоти 3.40, 3.60 та 3.80 метра. А от на висоті 4.00 метра йому знадобилася третя спроба, щоб успішно взяти планку, що принесло йому бронзову медаль чемпіонату.

Завдяки стрибку на 4.00 метра, Строгалєв побив рекорд дворазового олімпійського чемпіона Армана Дюплантіса серед 12-річних атлетів, який був встановлений у січні 2012 року в Ріно, США, і становив 3.97 метра. За неофіційними даними, Дюплантіс також утримує рекорди у п’яти інших вікових категоріях – від 7 до 11 років.

У віці 13 років найвищий стрибок належить норвежцю Полу Гаугену Ліллефоссі, який у травні 2015 року подолав висоту 4.65 метра. Цей спортсмен згодом став бронзовим призером чемпіонату Європи 2022 року.

Цікаво, що Матвій є сином Анжели Балахонової, срібної призерки чемпіонату світу 1999 року з легкої атлетики, та Вадима Строгалєва, який представляв Росію на Олімпійських іграх 2004 року.