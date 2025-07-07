8-річна Ліза Остапенко зустрічає звільнених військових у Чернігівщині

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

З прапором у руках, під палючим сонцем, дощем, холодом і спекою, 8-річна Ліза Остапенко з прикордонного селища на Чернігівщині зустрічає звільнених з російського полону українських військових. Щоразу, коли вона дізнається про обмін, дівчинка виходить на дорогу біля свого дому, щоб привітати героїв.

Ліза стала однією з перших цивільних осіб, яких бачать звільнені українські захисники. Вона згадує, як вперше, взимку 2025 року, побачила військових, які повернулися з полону.

“Ми раптом побачили, що їде ціла колона, ми вистрибнули і побігли зустрічати”.

У тих автобусах були й п’ятеро оборонців Чорнобильської АЕС, які провели в російському полоні майже три роки. 3 липня воїни завітали до Лізи, щоб особисто подякувати їй за її підтримку та відвагу.

Ця історія є яскравим прикладом того, як маленькі вчинки можуть мати великий вплив на життя інших. Ліза, з її щирою підтримкою, стала символом надії для багатьох.