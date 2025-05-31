Куріння серед молоді в Україні: зростання популярності електронних сигарет

Про це свідчать результати Глобального опитування молоді щодо тютюну (GYTS), яке презентувало МОЗ України

Куріння серед молоді в Україні залишається серйозною проблемою: 19,6% підлітків віком 13–15 років вживають електронні сигарети. Це означає, що кожен п’ятий підліток в країні має цю звичку. Такі дані наводить Глобальне опитування молоді щодо тютюну (GYTS), яке було представлено Міністерством охорони здоров’я України.

Звіт цього року охоплює ситуацію з курінням серед школярів у віці 11–17 років та порівнює результати з попередніми дослідженнями, проведеними у 2005, 2011 та 2017 роках.

Хоча загальна тенденція свідчить про зменшення поширеності тютюнопаління з 26% у 2005 році до 17,6% у 2023 році, електронні сигарети залишаються популярними серед молоді. З 2017 року їх використання зросло лише на 1,2%, але все ще залишається на високому рівні – майже кожен п’ятий підліток користується такими пристроями.

“Нікотин шкодить нервовій і серцево-судинній системам та викликає залежність, яка часто триває все життя. Наш обов’язок – захистити дітей, створивши для них безпечне середовище без тютюну.” – Тетяна Скапа, директорка департаменту громадського здоров’я МОЗ

Аналіз результатів дослідження

Згідно з даними, 12,3% підлітків курять звичайні сигарети (для порівняння: 9,2% у 2017 році, 24% у 2005). Водночас 19,6% вживають електронні сигарети.

Серед тих, хто курить, 47% бажають кинути, але лише невелика частина досягає успіху. Також 6,9% школярів вживають тютюнові вироби для нагрівання (ТВЕН), 5,1% – бездимний тютюн, а 2,9% – нікотинові подушечки.

Звіт також показав зменшення випадків пасивного куріння: лише 24,9% школярів піддаються впливу тютюнового диму вдома (у 2005 році цей показник перевищував 70%). Проте 47,3% підлітків не стикаються з труднощами при купівлі сигарет, що свідчить про недостатній контроль за віковими обмеженнями.

Всесвітній день без тютюну – 31 травня

Щороку 31 травня у всьому світі відзначають Всесвітній день без тютюну, ініційований ВООЗ. Мета цього дня – привернути увагу до шкідливих наслідків тютюнопаління, особливо серед молоді, та запобігти хворобам, яких можна уникнути.