YouTube заблокував канали Мосійчука і Шапошнікова через санкції РНБО

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації (ЦПД)

Відеоплатформа YouTube нещодавно заблокувала канали колишнього народного депутата Ігоря Мосійчука та блогера Ростислава Шапошнікова. Це рішення стало наслідком санкцій, запроваджених Радою національної безпеки і оборони України (РНБО) проти обох осіб.

Цю інформацію підтвердили в Центрі протидії дезінформації (ЦПД).

“YouTube заблокував на території України ще чотири канали, на яких поширювалась інформація співзвучна російській пропаганді, та були пов’язані з особами, проти яких запроваджені санкції.”

Серед заблокованих каналів можна виділити:

канал “Ігор Мосійчук”, що належить екснардепу, який регулярно транслював меседжі, що перегукуються з російською пропагандою;

канали “Shaposhnikov UA”, “shaposhnikov news” та “Ростислав Шапошніков”, які пов’язані з блогером Ростиславом Шапошніковим, що поширював фейки, вигідні Росії.

25 травня президент Володимир Зеленський підписав два рішення РНБО, які стосуються санкцій. Під обмеження потрапили, зокрема, син ексдиректора “Мотор-Січ” В’ячеслава Богуслаєва, колишній нардеп Ігор Мосійчук та власник російського онлайн-казино Pin-Up.

Раніше YouTube також заблокував канали ексрадника керівника Офісу президента Олексія Арестовича та інших осіб, які підпадають під санкції.