YouTube заблокував канали Дмитрука та Мосійчука через санкції

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації (ЦПД)

Відеоплатформа YouTube ухвалила рішення про блокування каналу народного депутата Артема Дмитрука, а також нового блогу колишнього нардепа Ігоря Мосійчука. Обидва політики наразі підпадають під санкції.

Цю інформацію підтвердили в Центрі протидії дезінформації (ЦПД). Вони зазначили, що новий канал Мосійчука, який активно поширював інформацію, що перегукується з російською пропагандою, також потрапив під блокування.

Канал чинного депутата Дмитрука був заблокований через підозри в незаконному перетині державного кордону. Він є фігурантом кримінального провадження та оголошений у міжнародний розшук.

Нагадаємо, що 6 червня YouTube вже заблокував канали екснардепа Ігоря Мосійчука та блогера Ростислава Шапошнікова. Раніше проти обох політиків були введені санкції РНБО, які президент Володимир Зеленський затвердив 25 травня.

Санкції щодо Дмитрука були активовані українським Радбезом 22 червня.

Також раніше у ЦПД повідомляли про блокування ще одного каналу ексрадника керівника Офісу президента Олексія Арестовича.