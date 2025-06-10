YouTube заблокував другий канал Арестовича через санкції РНБО

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Відеоплатформа YouTube ухвалила рішення про блокування ще одного каналу Олексія Арестовича, колишнього радника керівника Офісу президента, який наразі підпадає під санкції. Про це стало відомо з повідомлення Центру протидії дезінформації (ЦПД).

ЦПД підкреслив, що це вже другий канал Арестовича, який зазнав блокування, перебуваючи за межами України. Тепер доступ до нього на території країни закритий.

Перший, основний канал цього блогера, який також підпадає під санкції, був заблокований 9 травня. Після цього Арестович створив новий канал, але й він не зміг уникнути блокування. Водночас, YouTube заблокував канали кількох інших осіб, які також підпадають під санкції.

Усі ці особи знаходяться під санкціями Ради національної безпеки і оборони України, які були введені в дію указами президента Володимира Зеленського 1 травня 2025 року.

6 червня YouTube також заблокував канали екснардепа Ігоря Мосійчука та блогера Ростислава Шапошнікова. Обидва ці особи також підпадають під санкції, які були запроваджені РНБО, а президент Зеленський ввів їх у дію 25 травня.