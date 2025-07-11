Юлія Свириденко спростувала пропозиції очолити Кабінет Міністрів

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Юлія Свириденко, перша віцепрем’єрка та міністерка економіки України, заявила журналістам, що їй не надходили пропозиції щодо очолення Кабінету Міністрів.
Цю інформацію вона озвучила під час прес-конференції, що відбулася в рамках Конференції з відновлення в Римі 11 липня.
“Ні, не надходили”,
Раніше повідомлялося, що в команді президента обговорюють можливість зміни прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та деяких інших міністрів.
Юлія Свириденко вважається головною кандидаткою на посаду голови уряду, що підкреслює її важливу роль у політичному житті країни.
Корисне для прочитання:
- Президент Зеленський обговорив призначення Рустема Умєрова послом у США, а Україна отримала мільярдні інвестиції на відновлення під час конференції в Римі.
- Міністерство фінансів підтвердило виконання умов МВФ щодо перезавантаження Бюро економічної безпеки, але не брало участі в оцінці кандидатів на директора БЕБ.
- Президент Румунії Нікушор Дан оголосив про програму нового уряду та дату призначення прем’єр-міністра. Деталі та політичні консультації тривають.