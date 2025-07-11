Юлія Свириденко спростувала пропозиції очолити Кабінет Міністрів

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Юлія Свириденко, перша віцепрем’єрка та міністерка економіки України, заявила журналістам, що їй не надходили пропозиції щодо очолення Кабінету Міністрів.

Цю інформацію вона озвучила під час прес-конференції, що відбулася в рамках Конференції з відновлення в Римі 11 липня.

“Ні, не надходили”, – Юлія Свириденко

Раніше повідомлялося, що в команді президента обговорюють можливість зміни прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та деяких інших міністрів.

Юлія Свириденко вважається головною кандидаткою на посаду голови уряду, що підкреслює її важливу роль у політичному житті країни.