Юлія Левченко виграла золото на Halina Konopacka Classic у Варшаві

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Юлія Левченко, українська стрибунка у висоту, здобула золоту медаль на турнірі Halina Konopacka Classic у Варшаві, подолавши висоту 1,92 метра. Ця перемога стала її першою міжнародною нагородою за понад два роки.

Після невдалого виступу на етапі Діамантової ліги в Парижі, де Юлія зупинилася на висоті 1,83 метра і не потрапила до топ-10, її наступний старт у Варшаві виявився значно успішнішим. Серед найсильніших суперниць були чешка Мікаела Груба, яка займає 28-ме місце у світовому рейтингу, та полька Паулін Борис, що входить до топ-50.

На змаганнях у Варшаві Левченко зуміла подолати всі планки від 1,70 м до 1,88 м з першої спроби, що забезпечило їй перемогу. Вона стала єдиною спортсменкою, яка успішно подолала планку на 1,88 м з першої спроби. Після цього Юлія з другої спроби подолала 1,90 м, а з третьої – 1,92 м.

Спроба підкорити висоту 1,95 м, що стала б новим особистим рекордом сезону (попередній – 1,94 м, встановлений у травні в Досі), не увінчалася успіхом, хоча спортсменка використала всі три спроби.

Результати трійки лідерів турніру:

Юлія Левченко (Україна) – 1,92 м

Крістіна Овчинникова (Казахстан) – 1,85 м

Алісія Висоцька (Польща) – 1,85 м

Ця перемога стала для Левченко першою міжнародною нагородою з моменту її золота у французькому Мондевіллі. У лютому 2023 року вона виграла турнір з результатом 1,89 метра, ставши третьою українкою, якій це вдалося.

Юлія Левченко народилася в Бахмуті (Донецька область) і представляє Київ на міжнародних змаганнях. Її перший офіційний старт відбувся у червні 2013 року на юнацькому чемпіонаті України, де вона подолала планку 1,77 м у віці 15 років.

Серед її головних досягнень – звання віцечемпіонки світу 2017 року зі стрибків у висоту з результатом 2,01 м та особистий рекорд 2,02 м, встановлений у 2019 році.

Юлія двічі брала участь в Олімпійських іграх: у 2021 році вона посіла 8-ме місце, а у 2024-му не змогла пройти кваліфікацію. Вона також є учасницею п’яти чемпіонатів світу на відкритому повітрі, де двічі фінішувала у топ-4, зокрема здобула срібло у 2017 році.

На рівні чемпіонатів Європи Левченко має дві медалі у приміщенні – срібло 2019 року та бронзу 2017 року. Вона також перемагала на етапі Діамантової ліги в Римі (2020) та була чемпіонкою командного чемпіонату Європи у 2019 році.

На національному рівні Юлія неодноразово ставала чемпіонкою України як у приміщенні, так і на відкритому повітрі. У молодіжних змаганнях вона вигравала юнацьку Олімпіаду (2014), здобула бронзу чемпіонату світу U20 (2016) та двічі ставала чемпіонкою Європи U23 (2017, 2019).