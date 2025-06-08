Юнаківська громада: діти евакуйовані, п’ятеро людей залишаються в прикордонній зоні

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У Юнаківській громаді на сьогоднішній день не залишилося жодної дитини. В 10-кілометровій прикордонній зоні проживає лише п’ятеро людей, яким місцева влада надає допомогу у вигляді продуктів харчування та засобів гігієни. Ці люди відмовляються від евакуації, про що повідомила голова громади Олена Сіма.

За словами Олени Сіми, в одному з сіл громади курсує рейсовий автобус. Загалом у громаді залишилося 127 осіб, але вони проживають поза межами прикордонної зони.

“Сьогодні у нашій громаді дітей взагалі немає. Всіх наших діток ми евакуювали ще два роки тому. По всій громаді, не враховуючи 2, 5, 10-кілометрову зону, залишилося 127 людей. Це села, які не входять у 10-кілометрову зону.” – Олена Сіма, голова Юнаківської громади

На момент створення громади було зареєстровано 4965 осіб, з яких близько 4600 проживало на її території. До початку 2025 року в громаді залишалося 1440 людей. Евакуація відбувається за підтримки різних фондів, а деякі мешканці виїжджають самостійно.

Олена Сіма також зазначила, що допомагають виїжджати навіть сім’ям, які мають худобу.

“Ми допомагали вивозити корів, свиней, каченят, курей, собак і котів.” – Олена Сіма

Ті, хто залишився в громаді, отримують харчі та ліки, які доставляє місцева влада. Всі мешканці забезпечені засобами захисту, такими як газові балончики та таганки.

Згідно з інформацією голови громади, в 10-кілометровій зоні залишилося п’ять людей, які категорично відмовляються виїжджати.

“До них приїжджали ‘Білі янголи’, я з офіцером громади, поліція. Вони не хочуть виїжджати. Причина одна – не хочуть йти захищати нашу країну. Ховаються від ТЦК.” – Олена Сіма

Більшість мешканців громади залишаються в області, переїжджаючи до інших районів та населених пунктів Сумщини.