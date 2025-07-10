Про це повідомляє Variety.

Юрій Борисов, російський актор, який отримав номінацію на “Оскар” за свою роль у фільмі “Анора”, затверджений для участі у новій стрічці Луки Гуаданьїно. Ця комедійна драма, що носить назву “Штучний” (Artificial), буде присвячена гендиректору OpenAI Сему Альтману, про що повідомляє Variety.

На даний момент не розголошено, яку роль виконає Борисов. Сюжет фільму зосередиться на подіях, пов’язаних із звільненням та швидким поверненням Альтмана до OpenAI.

Варто зазначити, що Юрій Борисов є фігурантом бази “Миротворець”. У 2020 році він знявся у фільмі “Калашніков”, знятому в окупованому Криму, а в 2019 році – у стрічці “Т-34”, яка прославляла російську армію. Серед його майбутніх міжнародних проектів – режисерський дебют Емілі Мортімер “Денніс” для A24 та російськомовна екранізація “Анни Кареніної” від Netflix під назвою “Анна К.”.

Нещодавно Борисова запросили стати членом Американської кіноакадемії, що свідчить про його зростаючу популярність у світі кіно.

Проект “Штучний” наразі перебуває на стадії обговорення. Продюсерами фільму стануть Девід Гейман і Джеффрі Кліффрод з Heyday Films, а також Саймон Річ, який написав сценарій. Ведуться переговори з Дженніфер Фокс щодо її участі у продюсерській команді.

Фільм створюється для Amazon MGM, а зйомки планують розпочати вже цього літа в Сан-Франциско та Італії.

Окрім Борисова, до акторського складу, ймовірно, приєднаються Ендрю Гарфілд, відомий за роллю у дилогії “Нова Людина-павук” (2012–2014), та Моніка Барбаро, номінована на “Оскар” за роль Джоан Баез у фільмі “Боб Ділан: Цілковитий незнайомець”.

Сюжет стрічки розгортатиметься навколо подій осені 2023 року, коли рада директорів OpenAI усунула з посади генерального директора Сема Альтмана через занепокоєння щодо безпеки штучного інтелекту, але вже через п’ять днів його поновили на посаді.

Згідно з інформацією джерел, Ендрю Гарфілд зіграє Сема Альтмана, Моніка Барбаро – головну технічну директорку Міру Мураті, а Юрій Борисов – співзасновника і головного наукового працівника OpenAI Іллю Суцкевера, який очолив рух проти Альтмана.

Фільм “Штучний” стане третьою спільною роботою Луки Гуаданьїно та Amazon MGM. У 2024 році на платформі вийшла стрічка “Суперники” з Зендеєю, Джошем О’Коннором та Майком Фейстом у головних ролях, а у 2025-му з’явився фільм “Після полювання” за участі Джулії Робертс, Ендрю Гарфілда, Айо Едебірі, Майкла Стулбарга та Хлої Севіньї.