Майно Юрія Бурляя: елітна нерухомість і судові справи колишнього військкома

Про це йдеться у розслідуванні “Слідства.Інфо”

Юрій Бурляй, колишній керівник Броварського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, виявився власником елітного будинку в передмісті Києва, а також квартир у Вишгороді та Борисполі. Загальна вартість його майна, включаючи автомобілі, становить близько одного мільйона доларів США, згідно з розслідуванням.

Бурляй, який отримав підвищення у 2025 році, стверджує, що будинок йому надано “товаришами”, а кошти на ремонт квартир він позичив у знайомих.

На посаді керівника Броварського ТЦК Бурляй перебував з серпня 2022 по листопад 2024 року. У березні 2024 року він почав орендувати будинок площею 320 квадратних метрів в елітному котеджному містечку неподалік Києва. За словами представниці цього містечка, будинок без ремонту коштує близько 400 тисяч доларів, а з ремонтом – близько 720 тисяч доларів.

Юрій Бурляй підтвердив, що платить за оренду 18 тисяч гривень на місяць, оскільки його товариш Павло Гусак “попросив доглядати будинок”.

Журналісти також виявили, що під час служби Бурляя його теща стала власницею двох однокімнатних квартир у новому житловому комплексі в Борисполі. За даними держреєстру, у січні 2024 року за кожну квартиру було сплачено 435 тисяч гривень, а нині схожі квартири продаються за приблизно 1,4 мільйона гривень.

У цих квартирах триває ремонт, і Бурляй запевняє, що гроші на нього він позичив.

“Я просто позичив гроші й зараз робимо ремонт, щоб здавати їх. Оце товариш просто дав під такі умови, що зробиться ремонт, і після того, як вони будуть готові до здачі в оренду, ця орендна плата буде йти йому.” – Юрій Бурляй

У 2024 році дружина Бурляя та їхні діти отримали право власності на квартиру у Вишгороді, яку раніше орендувало Міністерство внутрішніх справ. Бурляй декларував оренду цієї квартири з 2015 року.

Сім’я військового комісара також володіє кількома автомобілями, серед яких Volkswagen Touareg 2021 року та мотоцикл Honda NC750XD, придбані у 2024 році. Загальна вартість автопарку родини становить 2,8 мільйона гривень.

З січня 2025 року Юрій Бурляй, який раніше очолював Броварський військкомат, отримав підвищення і тепер працює начальником відділу військового лідерства Генерального штабу Збройних сил України.

Варто зазначити, що до військової кар’єри Бурляй служив у поліції. Після стрілянини у Княжичах у грудні 2016 року його заарештували за підозрою в участі в угрупованні, яке обвинувачують у розбійних нападах та крадіжках.