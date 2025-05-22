Юрій Бутусов, головний редактор українського видання Цензор.НЕТ, нещодавно мобілізувався до Національної гвардії України, приєднавшись до 13-ї бригади “Хартія”. Наразі він проходить підготовку на посаді стрільця. Про це журналіст повідомив у своєму профілі в Facebook.

У своєму пості Бутусов зазначив: «Кілька днів тому я мобілізувався до 13-ї бригади Нацгвардії “Хартія”, у званні солдат, посада стрілець, зараз проходжу підготовку». Він також підкреслив, що вже має досвід участі в бойових діях, зокрема в обороні та трьох штурмах позицій російської армії, тому не планує служити у пресслужбі бригади.

Бутусов поділився своїми переживаннями, зазначивши, що бачив смерть як ворогів, так і своїх друзів. Він також згадав про свої фізичні обмеження, зокрема про розрив ахілла та проблеми із зором, але запевнив, що не має наміру служити в пресслужбі, оскільки для нього велика честь бути частиною бойової родини 13-ї бригади “Хартія”, де служать багато його близьких друзів.

Попри мобілізацію, Бутусов наголосив, що його принципи та погляди на висвітлення проблем в армії та державі залишаються незмінними. «Журналістика, яка викриває корупцію та захищає справедливість, є надзвичайно важливою під час війни», – додав він.

Хто такий Юрій Бутусов

Юрій Бутусов – це відомий український журналіст, воєнний кореспондент і публіцист, який займає посаду головного редактора видання Цензор.НЕТ. Він здобув популярність завдяки своїй аналітиці та інсайдам з армійського середовища.

Протягом повномасштабної війни Бутусов висвітлював різноманітні проблеми, зокрема схеми з інвалідностями для прокурорів та постачання бракованих мін для українських військових. Він також звертав увагу на проблеми в 155-й бригаді ЗСУ “Анна Київська”, зокрема на низький рівень підготовки та погану забезпеченість.

Структура Національної гвардії України

У квітні 2025 року Національна гвардія України створила два нові корпуси, які очолили полковник Денис “Редіс” Прокопенко, командир 12-ї бригади спецпризначення “Азов”, та полковник Ігор “Корнет” Оболєнський, командир 13-ї бригади оперативного призначення “Хартія”. Кожен корпус складається з п’яти бригад ЗСУ.

До складу 2-го корпусу під командуванням “Корнета” увійшли: 3-тя бригада оперативного призначення “Спартан”, 4-та бригада оперативного призначення “Рубіж”, 13-та бригада оперативного призначення “Хартія”, 17-та Полтавська бригада “Рейд” та 18-та Слов’янська бригада.