Юрій Бутусов, головний редактор українського видання Цензор.НЕТ, прийняв рішення мобілізуватися до Національної гвардії. Про це він повідомив під час ефіру програми Свобода Live. Однією з причин такого кроку стало відчуття недостатньої комунікації з боку військового керівництва, зокрема, у зв’язку з нещодавнім дописом командира батальйону 47-ї окремої механізованої бригади Олександра Ширшина.

Бутусов зазначив, що проблема не лише в управлінні бойовими діями, а й у відсутності системи, яка б забезпечувала ефективну взаємодію між військовими, журналістами та командирами. Він підкреслив, що спілкування відбувається переважно через соціальні мережі, що, на його думку, робить органи управління війною неефективними.

Журналіст вважає, що нинішнє військово-політичне керівництво ухвалює рішення, керуючись не стратегічними міркуваннями, а бажанням підвищити свій імідж та рейтинги. Це, на його думку, призводить до проблем в управлінні, відсутності порядку та неоднозначних реакцій на дії військових.

Бутусов також акцентував увагу на тому, що керівництво оцінює ситуацію в основному через призму інформаційного простору – за кількістю лайків, репостів та емоційних реакцій. Він вважає, що «війна вимагає рішень, які ґрунтуються на суті», і саме тому вирішив мобілізуватися.

«Я вважаю, що рішення можуть бути ухвалені на рівні військових частин, які здатні ефективно виконувати бойові завдання», – підкреслив Бутусов.

Ситуація з рапортом командира Ширшина

17 травня Олександр Ширшин, командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади “Маґура”, подав рапорт на звільнення, звинувативши командування у «безглуздості» та невиправданих втратах особового складу.

Ця бригада виконує бойові завдання на Курському напрямку з осені 2024 року. Ширшин стверджує, що командування ставить перед бригадою безглузді завдання, які призводять до провалів та втрат.

Генеральний штаб 18 травня відреагував на ситуацію, створивши комісію для вивчення обставин, про які повідомив Ширшин. Вони планують детально проаналізувати накази та розпорядження, що надходили з різних рівнів військового управління, щоб оцінити доцільність прийнятих рішень у бойовій обстановці.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський також створив робочу групу для вивчення ситуації, про яку розповів Ширшин.