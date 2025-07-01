Юрій Петровський: засуджений колаборант чекає на обмін до Росії

Про це офіційний сайт проєкту «Хочу к своим»
Юрій Петровський, колишній депутат-комуніст Запорізької міської ради, родом із села Савинки на Чернігівщині, наразі чекає на обмін до Росії в рамках проєкту “Хочу к своим”. Він був засуджений до 15 років позбавлення волі за співпрацю з російськими спецслужбами, про що повідомляється на офіційному сайті проєкту.
29 травня 2023 року Петровського затримала Служба безпеки України за підозрою у наведенні російських ракет на Запоріжжя в квітні та травні того ж року. За даними слідства, його дії призвели до серії ракетних ударів по місту, внаслідок яких загинуло троє людей, а також було зруйновано 30 приватних будинків і пошкоджено одне з промислових підприємств.
Юрій Петровський відомий як активний прихильник комунізму. У 2001 році він отримав шість років ув’язнення за спробу державного перевороту в Україні. Після звільнення він приєднався до забороненої Комуністичної партії України та у 2015 році став депутатом Запорізької міської ради.
Петровський також брав участь у прокремлівських організаціях, таких як “Союз радянських офіцерів” та “Безсмертний полк”. Наприкінці 2022 року його завербував співробітник ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.
Виконуючи завдання російських спецслужб, Петровський створив інформаторську мережу з колишніх однопартійців, які проживають у Запоріжжі. Через них він отримував інформацію про промислові підприємства та критичну інфраструктуру, а також проводив приховану фото- та відеофіксацію українських об’єктів. Зібрані дані передавалися до Росії для підготовки повітряних атак, а після ударів він звітував до ФСБ.
“Через них він «в темну» отримував інформацію про діючі промислові підприємства і технічний стан критичної інфраструктури. Потім чоловік особисто виїжджав на місцевість і проводив приховану фото- та відеофіксацію українських об’єктів. Отримані відомості передавав РФ для підготовки повітряних атак по території регіону. Після ударів «звітував» про їхні наслідки до ФСБ.”
На основі зібраних доказів Петровському було оголошено підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану). Санкція цієї статті передбачає покарання від 15 років позбавлення волі до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.
У квітні 2024 року Жовтневий районний суд Запоріжжя засудив його до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі Петровський перебуває в колонії та вже більше місяця чекає на обмін до Російської Федерації.
Цікаво, що у 2001 році він був фігурантом “справи грибників”, де його звинувачували у плануванні підриву Чорнобильської АЕС, викраденні президента Леоніда Кучми та організації збройного повстання. Тоді Чернігівський обласний суд засудив його до шести років виправно-трудової колонії та позбавив звання майора.
Разом із Юрієм Петровським на обмін у межах проєкту “Хочу к своим” очікують ще троє жителів Чернігівщини: шкільний вчитель Сергій Картамишев, пенсіонерка Домініка Кіреєва та один із найвідоміших колаборантів Дмитро Коляденко.
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