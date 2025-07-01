Юрій Петровський: засуджений колаборант чекає на обмін до Росії

Про це офіційний сайт проєкту «Хочу к своим»

Юрій Петровський, колишній депутат-комуніст Запорізької міської ради, родом із села Савинки на Чернігівщині, наразі чекає на обмін до Росії в рамках проєкту “Хочу к своим”. Він був засуджений до 15 років позбавлення волі за співпрацю з російськими спецслужбами, про що повідомляється на офіційному сайті проєкту.

29 травня 2023 року Петровського затримала Служба безпеки України за підозрою у наведенні російських ракет на Запоріжжя в квітні та травні того ж року. За даними слідства, його дії призвели до серії ракетних ударів по місту, внаслідок яких загинуло троє людей, а також було зруйновано 30 приватних будинків і пошкоджено одне з промислових підприємств.

Юрій Петровський відомий як активний прихильник комунізму. У 2001 році він отримав шість років ув’язнення за спробу державного перевороту в Україні. Після звільнення він приєднався до забороненої Комуністичної партії України та у 2015 році став депутатом Запорізької міської ради.

Петровський також брав участь у прокремлівських організаціях, таких як “Союз радянських офіцерів” та “Безсмертний полк”. Наприкінці 2022 року його завербував співробітник ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

Виконуючи завдання російських спецслужб, Петровський створив інформаторську мережу з колишніх однопартійців, які проживають у Запоріжжі. Через них він отримував інформацію про промислові підприємства та критичну інфраструктуру, а також проводив приховану фото- та відеофіксацію українських об’єктів. Зібрані дані передавалися до Росії для підготовки повітряних атак, а після ударів він звітував до ФСБ.

“Через них він «в темну» отримував інформацію про діючі промислові підприємства і технічний стан критичної інфраструктури. Потім чоловік особисто виїжджав на місцевість і проводив приховану фото- та відеофіксацію українських об’єктів. Отримані відомості передавав РФ для підготовки повітряних атак по території регіону. Після ударів «звітував» про їхні наслідки до ФСБ.” – Пресслужба СБУ

На основі зібраних доказів Петровському було оголошено підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану). Санкція цієї статті передбачає покарання від 15 років позбавлення волі до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

У квітні 2024 року Жовтневий районний суд Запоріжжя засудив його до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі Петровський перебуває в колонії та вже більше місяця чекає на обмін до Російської Федерації.

Цікаво, що у 2001 році він був фігурантом “справи грибників”, де його звинувачували у плануванні підриву Чорнобильської АЕС, викраденні президента Леоніда Кучми та організації збройного повстання. Тоді Чернігівський обласний суд засудив його до шести років виправно-трудової колонії та позбавив звання майора.

Разом із Юрієм Петровським на обмін у межах проєкту “Хочу к своим” очікують ще троє жителів Чернігівщини: шкільний вчитель Сергій Картамишев, пенсіонерка Домініка Кіреєва та один із найвідоміших колаборантів Дмитро Коляденко.