З 1 грудня 2024 року всі бронювання від мобілізації проходитимуть виключно онлайн через платформу "Дія".

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

“Цифровізація знищує можливість зловживань, тому від 1 грудня бронювання буде тільки онлайн — у “Дії”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що уряд завершив аудит критично важливих підприємств, установ та організацій на статус критичності. Результат — 95% підприємств зберегли свій статус.

Нові правила

Усі 100% бронювань будуть здійснюватися через “Дію”.

Підприємства, які порушать механізм бронювання, втратять статус критично важливих, а їхні працівники будуть розброньовані.

Можливість оформлення бронювання поширюється і на нових працівників, зарплату яких керівник підтверджуватиме самостійно.

Параметри бронювання та критичності підприємств стануть більш чіткими.

Статус критичності підприємств потрібно підтвердити до 28 лютого 2025 року, а бронювання працівників розпочнеться вже з 1 грудня.

“Критичні підприємства забезпечують функціонування країни, тож бронювання працівників повинно відбуватися прозоро та справедливо”, — зазначили у Мінцифрі.