Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.
“Цифровізація знищує можливість зловживань, тому від 1 грудня бронювання буде тільки онлайн — у “Дії”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що уряд завершив аудит критично важливих підприємств, установ та організацій на статус критичності. Результат — 95% підприємств зберегли свій статус.
Нові правила
- Усі 100% бронювань будуть здійснюватися через “Дію”.
- Підприємства, які порушать механізм бронювання, втратять статус критично важливих, а їхні працівники будуть розброньовані.
- Можливість оформлення бронювання поширюється і на нових працівників, зарплату яких керівник підтверджуватиме самостійно.
- Параметри бронювання та критичності підприємств стануть більш чіткими.
Статус критичності підприємств потрібно підтвердити до 28 лютого 2025 року, а бронювання працівників розпочнеться вже з 1 грудня.
“Критичні підприємства забезпечують функціонування країни, тож бронювання працівників повинно відбуватися прозоро та справедливо”, — зазначили у Мінцифрі.
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