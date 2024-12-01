Відсьогодні українці можуть подавати заявки для отримання однієї тисячі гривень від держави за програмою Зимова єПідтримка.

Про це повідомляється на офіційній сторінці програми.

Зазначається, що допомога надаватиметься всім громадянам України, які перебувають на її території, зокрема й дітям.

Заявки приймаються з 1 грудня 2024 року до 28 лютого 2025 року включно.

Як отримати виплату?

Більшість громадян зможе отримати виплати через застосунок Дія.

Оновіть застосунок.

У вкладці Сервіси оберіть Зимову єПідтримку.

Оберіть для кого призначена виплата (для себе або дитини).

Виберіть картку для зарахування коштів. Якщо у вас уже є картка Національний кешбек, виберіть її. Якщо немає, картку необхідно відкрити.

Подайте заявку.

Після того, як заявка буде схвалена, кошти надійдуть на обрану в Дії картку протягом 10 днів.

Окремим категоріям громадян передбачена можливість отримати виплати через Укрпошту або один із банків-партнерів програми.

На що можна витратити кошти?

На оплату комунальних або медичних послуг, ліки, книги, освіту, транспорт, мобільний зв’язок, донати ЗСУ, придбання військових облігацій та деякі інші види послуг.