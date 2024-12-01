Про це повідомляється на офіційній сторінці програми.

Зазначається, що допомога надаватиметься всім громадянам України, які перебувають на її території, зокрема й дітям. 

Заявки приймаються з 1 грудня 2024 року до 28 лютого 2025 року включно. 

Як отримати виплату?

Більшість громадян зможе отримати виплати через застосунок Дія.

  •  Оновіть застосунок.
  •  У вкладці Сервіси оберіть Зимову єПідтримку.
  •  Оберіть для кого призначена виплата (для себе або дитини).
  •  Виберіть картку для зарахування коштів. Якщо у вас уже є картка Національний кешбек, виберіть її. Якщо немає, картку необхідно відкрити.
  •  Подайте заявку.

Після того, як заявка буде схвалена, кошти надійдуть на обрану в Дії картку протягом 10 днів.

Окремим категоріям громадян передбачена можливість отримати виплати через Укрпошту або один із банків-партнерів програми.

На що можна витратити кошти?

На оплату комунальних або медичних послуг, ліки, книги, освіту, транспорт, мобільний зв’язок, донати ЗСУ, придбання військових облігацій та деякі інші види послуг.