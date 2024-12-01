Про це повідомляється на офіційній сторінці програми.
Зазначається, що допомога надаватиметься всім громадянам України, які перебувають на її території, зокрема й дітям.
Заявки приймаються з 1 грудня 2024 року до 28 лютого 2025 року включно.
Як отримати виплату?
Більшість громадян зможе отримати виплати через застосунок Дія.
- Оновіть застосунок.
- У вкладці Сервіси оберіть Зимову єПідтримку.
- Оберіть для кого призначена виплата (для себе або дитини).
- Виберіть картку для зарахування коштів. Якщо у вас уже є картка Національний кешбек, виберіть її. Якщо немає, картку необхідно відкрити.
- Подайте заявку.
Після того, як заявка буде схвалена, кошти надійдуть на обрану в Дії картку протягом 10 днів.
Окремим категоріям громадян передбачена можливість отримати виплати через Укрпошту або один із банків-партнерів програми.
На що можна витратити кошти?
На оплату комунальних або медичних послуг, ліки, книги, освіту, транспорт, мобільний зв’язок, донати ЗСУ, придбання військових облігацій та деякі інші види послуг.
- Українці зможуть отримати тисячу Зеленського не лише в Дії
- Петиція щодо перегляду програми “Зимова єПідтримка” набрала необхідну кількість підписів
- Тисячу Зеленського можна буде задонатити на армію, — мінекономіки