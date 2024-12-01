Про це писала пресслужба Мінекономіки України.
Для того, щоб забронювати своїх працівників, підприємство повинно отримати або оновити свою критичну важливість за новими обов’язковими критеріями. У бізнесу є на це понад три місяці — до кінця лютого 2025 року.
Водночас Уряд передбачив для підприємств з діючою критичністю можливість бронювати до 28 лютого наступного року нових працівників, або у разі завершення бронювання наявних працівників. Тобто, до кінця відведеного строку на оновлення критичності.
За цей час підприємства зможуть пройти процедуру і після отримання нової критичності — бронювати працівників на строк до 12 місяців.
Як забронювати працівника з 1 грудня?
Підприємству потрібно оновити критичність, тобто подати пакет документів, які підтверджують, що воно відповідає трьом критеріям з восьми. Серед них обов’язковими є два наступні:
- Середня зарплата на підприємстві повинна бути не менше 2,5 мінімальних зарплат (це приблизно 20 тис. грн), а зарплата працівника, якого бронює підприємство має бути не менше 2,5 мінімальних зарплат (20 тис. грн).
- Компанія не повинна мати заборгованості зі сплати податків.
Третій критерій підприємство обирає самостійно із тих, які зазначені у постанові №76 або в регіональних чи галузевих критеріях.
Для оновлення чи отримання критичності підприємство повинно подати пакет документів до ОВА чи профільного міністерства.
- Бронювання військовозобов’язаних: тих, хто працює на підприємстві менше ніж пів року, не позбавлять права на перебронювання
- Кабмін визначив умови бронювання для співробітників курсів такмеду, БПЛА та волонтерів
- З 1 грудня бронювання від мобілізації здійснюватиметься лише через “Дію”