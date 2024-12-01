Відсьогодні роботодавці можуть вже почати бронювати своїх працівників через портал "Дія".

Про це писала пресслужба Мінекономіки України.

Для того, щоб забронювати своїх працівників, підприємство повинно отримати або оновити свою критичну важливість за новими обов’язковими критеріями. У бізнесу є на це понад три місяці — до кінця лютого 2025 року.

Водночас Уряд передбачив для підприємств з діючою критичністю можливість бронювати до 28 лютого наступного року нових працівників, або у разі завершення бронювання наявних працівників. Тобто, до кінця відведеного строку на оновлення критичності.

За цей час підприємства зможуть пройти процедуру і після отримання нової критичності — бронювати працівників на строк до 12 місяців.

Як забронювати працівника з 1 грудня?

Підприємству потрібно оновити критичність, тобто подати пакет документів, які підтверджують, що воно відповідає трьом критеріям з восьми. Серед них обов’язковими є два наступні:

Середня зарплата на підприємстві повинна бути не менше 2,5 мінімальних зарплат (це приблизно 20 тис. грн), а зарплата працівника, якого бронює підприємство має бути не менше 2,5 мінімальних зарплат (20 тис. грн).

Компанія не повинна мати заборгованості зі сплати податків.

Третій критерій підприємство обирає самостійно із тих, які зазначені у постанові №76 або в регіональних чи галузевих критеріях.

Для оновлення чи отримання критичності підприємство повинно подати пакет документів до ОВА чи профільного міністерства.