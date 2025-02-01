З 1 лютого українські банки вводять ліміти на переказ грошей для клієнтів. Йдеться про кошти, які відправляють одна одній фізичні особи за реквізитами IBAN.

Про це йдеться у відповідному меморандумі, який підписали найбільші банки України.

Нововведення торкнеться лише тих клієнтів, у яких немає документально підтверджених доходів. Банки класифікуватимуть їх за трьома групами ризику: “високий”, “середній” і “низький”.

Для клієнтів з “високим” рівнем ризику ліміт становитиме 50 тисяч гривень на місяць.

Для “середньої” і “низької” груп ризику обмеження діятимуть у два етапи:

з 1 лютого 2025 року — до 150 тисяч гривень;

з 1 червня 2025 року — до 100 тисяч гривень.

У цій ситуації клієнти зможуть зняти обмеження, однак їм буде необхідно надати в банк документи, що пояснюють походження коштів. Після ознайомлення з документами, банки зможуть коригувати або знімати обмеження з огляду на фінансові можливості клієнта та контроль за рухом коштів на рахунках.

НБУ пояснює такі нововведення боротьбою із тіньовим сектором економіки та незаконними схемами із залучення “дропів”, тобто осіб, які надають свої банківські картки для сумнівних операцій.