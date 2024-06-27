Новий закон про мобілізацію, ухвалений 18 травня 2024 року, вніс значні зміни у процес призову. Згідно з документом, чоловіки-студенти мають право на відстрочку від мобілізації, але є також ті, кого все ж призиватимуть до лав ЗСУ.

Про це вказано на сайті Верховної Ради України.

За новими правилами мобілізувати можуть три категорії студентів.

До них належать:

студенти, які навчаються заочно;

ті, хто здобувають другу і третю вищу освіту (бакалаврат, магістратура);

ті, хто здобуває будь-яку освіту за рівнем, нижчим за вже наявну (наприклад, має вищу освіту, а отримує профільну середню).

Водночас право на відстрочку від мобілізації мають учні, які навчаються за денною або дуальною формою навчання (для здобуття професійно-технічної, професійної, фахової передвищої та вищої освіти); асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, ті, хто здобуває рівень освіти вищий за раніше здобутий у послідовності, визначеній статтею 10 (частина 2) Закону України “Про освіту”; наукові та науково-педагогічні працівники ВНЗ, технікумів, коледжів, наукових установ та організацій, якщо у викладача є вчене звання або науковий ступінь.

Не можуть бути мобілізовані до Збройних сил України педагогічні працівники закладів ПТУ та загальноосвітніх шкіл за умови, що вони працюють за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Студентам, аспірантам і докторантам, які здобувають освіту за денною або дуальною формою навчання, слід підтвердити це відповідними документами (Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку).